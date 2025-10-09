TikToker Tina Thảo Thi, cô gái Lào ủng hộ bà con vùng lũ Thái Nguyên

Maysaa ủng hộ 5 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Maysaa - Cô gái Lào/Facebook.

Từ ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông tê liệt.

Trước những lời cầu cứu khẩn thiết, nhiều TikToker đã nhanh chóng kêu gọi và ủng hộ bà con vùng lũ. Trên trang cá nhân, TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon phát động chương trình quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, tã sữa, mì gói và thuốc men gửi tới người dân Thái Nguyên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện nam TikToker cho biết chỉ sau 24 giờ kêu gọi, đã có rất nhiều cá nhân và mạnh thường quân hưởng ứng.

"Mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Chúng tôi sẽ tổ chức các chuyến xe chở hàng cứu trợ lên Thái Nguyên vào tối 8/10 và 9/10", người đại nói.

Tiktoker Vĩnh Thích Ăn Ngon bất ngờ với số lượng lớn quần áo cũ mà các mạnh thường quân đóng góp. Ảnh: Vĩnh Thích Ăn Ngon/Facebook.

Cùng chung tay hướng về vùng tâm lũ, TikToker Tina Thảo Thi, chủ nhân tài khoản có hơn 2,5 triệu lượt theo dõi, cho biết anh đã ủng hộ 20 triệu đồng để hỗ trợ bà con chịu thiệt hại nặng nề.

Nữ TikToker người Lào Maysaa cũng gửi 5 triệu đồng ủng hộ người dân Thái Nguyên cùng thông điệp ấm áp: "Việt - Lào là anh em một nhà. Giúp người nhà là giúp chính mình".

Cô nói thêm: "Sức em có hạn, mong mọi người cùng chung tay quyên góp thêm. Em sẽ cố gắng hơn để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho bà con Việt - Lào trong những lúc khó khăn như thế này".

Trên kênh TikTok hơn 250.000 người theo dõi, Đào Quang Hà - được biết đến với biệt danh "khối trưởng chở loa", nổi tiếng qua hành trình vượt hơn 1.700 km từ Hà Nội đến TP.HCM đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - cũng thông báo tham gia hỗ trợ bà con vùng lũ Thái Nguyên.

"Hiện tại, đoàn mình có 3 xe tải lớn và sáng mai sẽ có mặt tại Thái Nguyên để hỗ trợ bà con. Và công tác tiếp nhận đồ từ thiện, những nhu yếu phẩm vẫn tiếp tục. Mọi người chia sẻ giúp em video này nhé", anh nói trong bài đăng tối muộn ngày 7/10.

Theo thống kê nhanh của tỉnh Thái Nguyên đến 5h sáng 8/10, có ít nhất 45 xã, phường bị ngập, nhiều khu vực mất điện trên diện rộng.

Các lực lượng của Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lực lượng dân quân, thanh niên đã được huy động để cứu hộ người dân, sơ tán tài sản và tiếp tế lương thực cho những khu vực bị cô lập.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, đây là đợt "thiên tai chồng thiên tai" và hoàn lưu bão Matmo đã gây tác động chưa từng có trong tiền lệ tại Thái Nguyên.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn