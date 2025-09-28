Nghệ An khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân ven biển đến trường học tránh bão

Ông Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1949, trú tại khối Đông Tiến) cho biết, nhà ông nằm sát cảng Nghi Thủy, nơi được dự báo ngập rất sâu. Vừa mờ sáng, cán bộ tới nhà vận động vợ chồng ông Sâm đến trường học để tránh bão.