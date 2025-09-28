Nghệ An khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân ven biển đến trường học tránh bão

Sáng 28/9, trước diễn biến phức tạp và cường độ mạnh của bão Bualoi, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Tại phường Cửa Lò, chính quyền huy động lực lượng cán bộ, công an, quân sự và biên phòng tiến hành rà soát, vận động, hỗ trợ đưa người dân ở các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn.
Ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, chính quyền tổ chức sơ tán gần 30 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu ở các khối Bình Minh, Yên Sơn, Yên Đình, Đông Tiến... đến ở tạm tại Trường Tiểu học Nghi Thủy.
Trong đó, chủ yếu các cụ già và trẻ nhỏ, các gia đình neo đơn, sống gần sông hoặc có nhà cửa xuống cấp, có nguy cơ ngập lụt cao.
Tại điểm tránh trú ở Trường Tiểu học Nghi Thủy, người dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Đội ngũ y tế túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ, trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.
Ông Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1949, trú tại khối Đông Tiến) cho biết, nhà ông nằm sát cảng Nghi Thủy, nơi được dự báo ngập rất sâu. Vừa mờ sáng, cán bộ tới nhà vận động vợ chồng ông Sâm đến trường học để tránh bão.
"Được cán bộ vận động, vợ chồng tôi di dời ngay. Đến đây, chúng tôi rất yên tâm vì có chỗ ngủ nghỉ, được hỗ trợ ăn uống đầy đủ. Giờ chỉ mong bão nhanh qua để sớm trở về nhà", ông Sâm chia sẻ.
Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, bên cạnh công tác sơ tán, chính quyền cũng kiểm tra, hỗ trợ người dân, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Đồng thời, túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
Với sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão Bualoi gây ra.
Tác giả: Phạm Tâm
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn