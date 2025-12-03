Vụ án ở Lạng Sơn: B.ắ.t t.ạ.m giam Đoàn Văn Sáng - cựu đội phó quản lý thị trường về tội g.i.ế.t n.g.ư.ời

Bị can Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an - Ảnh: Bộ Công an

Chiều 3-12, Bộ Công an thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Đoàn Văn Sáng (57 tuổi), cựu Đội phó quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, để điều tra tội giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn Giết người gây hoang mang dư luận.

Trụ sở cũ Đội phó quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: PHẠM ANH

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên và đối tượng thực hiện hành vi Giết người là Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn (nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, tỉnh Lạng Sơn).

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25-01-2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 – tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng).

Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Đến ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Ngày 29-11, cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội giết người - Ảnh: Bộ công an

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Qua vụ việc này, đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân:

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các Hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trụ sở cũ Đội phó quản lý thị trường số 4 (nơi xảy ra vụ án) nằm sát khu dân cư đông đúc, cách chợ Mẹt trên đường Chi Lăng (thị trấn Hữu Lũng cũ) chừng 100 mét. Xung quanh trụ sở là tường xây bao, gắn thép gai. Cổng chính có cửa sắt khóa kín. Bên trong trụ sở rộng chừng 500 m2 có sáu phòng làm việc, một nhà bếp, một kho hàng tịch thu, hai nhà vệ sinh. Trước đó, ngày 28-11, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của Đoàn Văn Sáng. Một ngày sau, cảnh sát xuất hiện tại trụ sở cũ của Đội quản lý thị trường số 4 để khám nghiệm hiện trường, đồng thời dùng xe hút bể phốt để tìm kiếm chứng cứ. Công an niêm phong một số căn phòng trong trụ sở cũ Đội quản lý thị trường số 4 - Ảnh: PHẠM ANH

