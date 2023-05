Nghệ An: Khai mạc Lễ hội đường phố 'Quê hương mùa sen nở'

Quang cảnh lễ Khai mạc Lễ hội đường phố với chủ đề “Quê hương mùa sen nở”.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh nêu rõ, Nghệ An là một vùng địa linh nhân kiệt, người xứ Nghệ không chỉ có nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình lịch sử dân tộc mà đã kiến tạo nên một vùng văn hóa đặc sắc. Với 6 dân tộc anh em cùng chung sống, Nghệ An không chỉ có sự hiện diện một nền văn hóa đương đại sống động, hội tụ nhiều tinh hoa, mà còn có một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc; trong đó dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh là một trong 15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vinh dự được UNESCO ghi danh.

Tiết mục biểu diễn tại lễ Khai mạc Lễ hội đường phố với chủ đề “Quê hương mùa sen nở”.

Với chủ đề “Quê hương mùa sen nở”, Lễ hội đường phố gồm ba phần: Lung linh hồn quê xứ Nghệ, Hương sen hội tụ và Sắc màu xứ Nghệ, nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Nghệ An đến với bạn bè, du khách.

Tham gia Lễ hội là hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ 21 đoàn nghệ thuật các huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An; Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa và các nhóm nhảy tại thành phố Vinh. Lễ hội sẽ trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu, độc đáo của nhiều vùng miền.

Trao tặng chứng nhận các tiết mục biểu diễn tại lễ hội.

Thông qua lễ hội, du khách và nhân dân địa phương sẽ có cảm nhận mới về các loại hình di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống như: Diễn Tuồng, múa khèn Mông, rước kiệu bay, diễn xướng dân ca Ví Giặm, trình diễn nghi thức Lễ Xăng khan dân tộc Thái, lễ đón tiếng sấm đầu năm của đồng bào Ơ Đu, trình diễn trò diễn Xuân Phả của tỉnh Thanh Hóa… Đây là những giá trị, tinh hoa văn hóa của các dân tộc đến từ 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh đã và đang được địa phương gìn giữ, trao truyền, từng bước tạo thành các sản phẩm hấp dẫn phục vụ phát triển du lịch.

Ban Tổ chức mong muốn, các nghệ sĩ, diễn viên sẽ tiếp tục truyền tải ngọn lửa đam mê và tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; để lễ hội là nơi hội tụ, lan tỏa di sản văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa trong nhân dân.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: baotintuc.vn