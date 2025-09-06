Phát hiện vết nứt dài hơn 60m gần Quốc lộ 7 ở Nghệ An

Sáng 6/9, người dân xã Tương Dương (Nghệ An) vừa phát hiện vết nứt trên núi thuộc bản Lở gần nhà nhiều hộ dân. Vết nứt này đối diện Cầu treo Khe Ngậu, cách quốc lộ 7 khoảng 50m. Hiện vết nứt đã dài hơn 60m, sâu khoảng 1m.

Người dân lo sợ trời mưa lũ nguy cơ vết nứt trên núi thêm lớn và sẽ trôi đất, đá xuống các hộ dân và quốc lộ 7.

Trong khi sáng 6/9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão trong 24h tới.

Hiện, lãnh đạo UBND xã Tương Dương đang kiểm tra, đánh giá và có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, quốc lộ 7.

