Nghệ An: Xã Hợp Minh triển khai bảo vệ thi công Quốc lộ 7A

Lực lượng chức năng triển khai bảo vệ thi công Quốc lộ 7A.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7A đoạn Km0 – Km36 và xử lý sạt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi – Nậm Cắn được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2022.

Đây là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Xã Hợp Minh hiện vẫn còn 8 hộ với 9 thửa đất thuộc khu vực xã Viên Thành (cũ), dài khoảng 132 m, chưa thực hiện giải tỏa.

Riêng đoạn qua xã Hợp Minh dài khoảng 7,6 km, ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, phần lớn hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 8 hộ với 9 thửa đất thuộc khu vực xã Viên Thành (cũ), dài khoảng 132 m, chưa thực hiện giải tỏa.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình trong phạm vi giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 xác định khu vực bảo vệ tạm thời, đồng thời Công an tỉnh cũng ra Quyết định số 7438/QĐ-CAT-PA03 về việc bảo vệ tại chỗ.

Trên cơ sở đó, xã Hợp Minh cùng các lực lượng liên quan đã triển khai phương án cụ thể, huy động nhân lực và phương tiện, tiến hành phân luồng giao thông, tháo dỡ công trình, chặt phát cây cối trong phạm vi giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Với sự vào cuộc đồng bộ, chính quyền địa phương khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp còn vướng mắc, đảm bảo công trình được triển khai đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn