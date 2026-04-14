Nghệ An: Hy hữu một xã đạt Chỉ số cải cách hành chính 0%

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả xếp hạng các đơn vị xã, phường thì, phường Trường Vinh đứng vị trí thứ nhất với chỉ số 88,50%. Các đơn vị tiếp theo trong nhóm dẫn đầu gồm: Phường Hoàng Mai đạt 88,40%, xã Tân Kỳ đạt 88,33%.

Đáng chú ý, UBND xã Quỳnh Thắng có chỉ số đạt 0%. Đây là trường hợp bất thường, cần Kiểm tra, xác minh nguyên nhân (có thể do chưa triển khai, báo cáo thiếu, hoặc sai sót dữ liệu). Đồng thời, có biện pháp xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến đánh giá chung

Bên cạnh đó, trong số các Sở, Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2025 với chỉ số đạt 93,05%, tiếp đó là các đơn vị: Sở Tài chính đạt 92,97%, Sở Nội vụ đạt 92,73%, Sở Xây dựng đạt 92,51%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 92,17%. Ở chiều ngược lại, Sở Dân tộc và Tôn giáo đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ số 70,90%.

Có thể nói, bên cạnh những điểm sáng, kết quả cũng chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị, đòi hỏi sự rà soát và hỗ trợ đối với những địa phương có kết quả bất thường hoặc yếu kém.

Hiện UBND tỉnh yêu cầu căn cứ chỉ số PAR INDEX năm 2025, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường tổ chức hội nghị phân tích, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, ban hành kế hoạch, giải pháp khắc phục tiêu chí, tiêu chí thành phần điểm thấp hoặc bị mất điểm nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

