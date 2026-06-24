Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom MK82 nặng 250kg tại Đô Lương

Sáng 24/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom phá MK82, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 22/6, trong quá trình đào móng xây dựng Trường Tiểu học Lưu Sơn, các công nhân phát hiện một vật thể nghi là bom nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2,5m. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường xác minh.

Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 2,5m, nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả bom phá ký hiệu MK82, đường kính 27,5cm, dài 1,55m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ. Theo đánh giá của cơ quan quân sự, đây là loại bom có sức công phá lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu xảy ra kích nổ.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các lực lượng liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn. Người dân và gia súc trong khu vực nguy hiểm được sơ tán, hiện trường được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác 24/24 giờ.

Lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sau đó tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, đồng thời xây dựng phương án di chuyển quả bom đến khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn thuộc xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương để xử lý theo quy định.

Quả bom được di chuyển đến khu vực hậu cứ để xử lý an toàn

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương, đây là quả bom có trọng lượng lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 14/10/2025, người dân xã Đô Lương phát hiện một quả bom dài khoảng 2,2m lộ ra bên bờ sông Lam tại khu vực bến phà cũ thuộc xóm 3 Đặng Sơn, cách cầu Đô Lương khoảng 200m. Vị trí này nằm không xa khu vực Trường Tiểu học Lưu Sơn, nơi vừa phát hiện quả bom MK82 nặng khoảng 250kg.

Thời điểm đó, mưa lũ kéo dài khiến bờ sông Lam sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 50m, làm phát lộ quả bom. Theo ghi nhận, quả bom có chiều dài tổng thể khoảng 2,2m, trong đó phần thân chính dài 1,6m, phần đuôi cánh quạt dài 0,6m, đường kính thân khoảng 0,3m và còn nguyên kíp nổ. Nhiều vị trí trên thân bom vẫn còn khá mới. Cơ quan chức năng nhận định đây là bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom dài khoảng 2,2m được người dân phát hiện bên bờ sông Lam, khu vực bến phà cũ xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương vào tháng 10/2025.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã tổ chức khoanh vùng bảo vệ hiện trường, báo cáo cấp trên để triển khai phương án xử lý.

Theo các cơ quan chức năng, trong những năm chiến tranh chống Mỹ, nhiều địa phương thuộc huyện Đô Lương cũ là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Mặc dù sau chiến tranh đã nhiều lần tổ chức rà phá bom mìn, vật liệu nổ, song vẫn còn một số bom đạn sót lại trong lòng đất, ven sông và các khu vực từng bị đánh phá ác liệt.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn