Nghệ An: Hơn 180.000 học viên được sát hạch lái xe trong 1 năm

Học viên tham gia phần thực hành trong sa hình tại kỳ sát hạch

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong 1 năm qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức 420 kỳ sát hạch cho 180.033 học viên. So với giai đoạn trước khi chuyển giao nhiệm vụ (khoảng 144 kỳ sát hạch/năm với khoảng 36.000 học viên/năm), số kỳ sát hạch tăng 276 kỳ, tương đương khoảng 192%, gấp gần 3 lần; số học viên được tổ chức sát hạch tăng 144.033 người, tương đương khoảng 400%, gấp 5 lần.

Bên cạnh đó, quy mô mỗi kỳ sát hạch cũng được nâng lên. Nếu trước đây bình quân mỗi kỳ có khoảng 250 học viên tham gia thì hiện nay con số này đạt khoảng 450 học viên/kỳ.

Giáo viên tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe PTS hướng dẫn học viên các thao tác lái xe

Kết quả trên cho thấy năng lực tổ chức các kỳ sát hạch đã được nâng cao, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học và thi cấp giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm hoạt động sát hạch được duy trì thông suốt sau khi thực hiện chuyển giao nhiệm vụ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn