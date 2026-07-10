Nghệ An hơn 180 nghìn học viên được sát hạch lái xe trong một năm

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, hoạt động sát hạch được duy trì thông suốt sau khi thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học và thi cấp giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh.

So với giai đoạn trước khi chuyển giao nhiệm vụ (khoảng 144 kỳ sát hạch/năm với khoảng 36.000 học viên/năm), số kỳ sát hạch tăng 276 kỳ, tương đương khoảng 192%, gấp gần 3 lần.

Số học viên được tổ chức sát hạch tăng 144.033 người, tương đương khoảng 400%, gấp 5 lần.

Bên cạnh đó, quy mô mỗi kỳ sát hạch cũng được nâng lên. Trước đây bình quân mỗi kỳ có khoảng 250 học viên tham gia. Hiện nay, con số này đạt khoảng 450 học viên/kỳ.

Số kỳ sát hạch lại xe đã tăng gấp gần 3 lần so với trước.

Trước đó, thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, các kỳ sát hạch và cấp giấy phép lái xe tại Nghệ An đã tạm dừng từ ngày 1/3/2025. Nhiệm vụ này hiện được chuyển giao cho Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải, khóa sát hạch đầu tiên diễn ra vào ngày 8/5/2025, tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn