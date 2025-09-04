Nghệ An: Học trò bản biên giới vượt khó trở lại trường

Bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An nằm sát biên giới Việt Nam - Lào, nơi có 94 hộ dân đồng bào dân tộc Thái sinh sống từ bao đời. Từ trước đến nay, khu dân cư xa xôi được người dân trong vùng biết đến với tình trạng nhiều không (không đường giao thông ô tô, không sóng điện thoại, không điện lưới).

Chính sự xa xôi, hiểm trở khiến cho cuộc sống của bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó việc chăm lo sức khỏe, học tập của con em đồng bào dân tộc Thái vấp phải không ít trở ngại. Những năm qua, toàn bộ học sinh bậc trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đều phải rời xa gia đình, ở lại trường để học tập, cả thời gian dài mới trở về thăm nhà.

Học sinh bản Cha Nga được bố mẹ đưa ra trung tâm xã để kịp khai giảng năm học mới.

Đặc biệt, đợt mưa lũ cuối tháng 7-2025, bản làng biên giới bị tàn phá nặng nề, khi có 36 gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản. Cùng với đó, điểm trường tiểu học, mầm non cũng bị xóa trắng, con đường vốn có thể di chuyển bằng xe máy từ bản về trung tâm xã đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Muốn vào, ra bản biên giới Cha Nga chỉ còn cách đi bộ theo sườn núi, kết hợp dùng xuồng máy vượt thác ghềnh, mất 3-4 giờ đồng hồ mới đến nơi. Chính vì thế, con đường đến trường của học trò bản biên giới sau mưa lũ lịch sử cũng chông gai hơn nhiều. Nhưng vượt qua tất cả, người dân bản Cha Nga đang đưa học sinh trở lại trường để kịp khai giảng năm học mới.

Phụ huynh và học sinh ngồi nghỉ sau quãng đường đi bộ dài.

Từ trung tâm xã học sinh bậc PTTH sẽ được bố mẹ thuê xe máy chở đến trường.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga cho biết: “Sáng nay, toàn bộ 30 cháu học sinh bậc THCS và 13 cháu bậc THPT đã được ban quản lý bản và phụ huynh đưa ra trung tâm xã Mỹ Lý và xã Mường Xén để kịp khai giảng năm học mới. Hành trình từ bản xuống gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhiều đoạn các cháu phải cần sự hỗ trợ của người lớn mới vượt qua được. Chúng tôi đều động viên con em phải quyết tâm học tập để vươn lên trong cuộc sống”. Qua tìm hiểu được biết, đối với các em học sinh bậc THPT khi đến trung tâm xã Mỹ Lý sẽ được gia đình thuê xe máy tiếp tục di chuyển thêm 70km về trường học ở xã Mường Xén để học tập.

Trong điều kiện điểm trường tiểu học và mầm non bản Cha Nga bị lũ cuốn trôi, toàn bộ học sinh trong chương trình sẽ được tổ chức học tập tại nhà văn hóa bản. “Cơ sở trường chính của chúng tôi tại bản Xằng Trên bị lũ xóa trắng, trong điều kiện đó buộc nhà trường phải điều động giáo viên đến các bản để dạy học. Một số điểm trường không còn nữa, sẽ mượn nhà văn hóa để việc dạy và học được diễn ra bình thường”, thầy giáo Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn