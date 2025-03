Nghệ An: H.ọ.c s.i.n.h lớp 11 bị đ.á.nh h.ộ.i đ.ồ.ng phải nhập viện

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đánh nhau.



Trưa 26/3, em P.T.T.L (nữ sinh lớp 12 D5) đã hẹn em T.H.M.N (lớp 11 C6) Trường THPT Hà Huy Tập tới khu vực hồ Vinh Tân để "nói chuyện".

Khi tới điểm hẹn, M.N liền bị nhóm học sinh khối trên đánh tới tấp. Nữ sinh T.L đã dùng mũ bảo hiểm vụt vào mặt M.N. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện với chấn thương vùng mặt. Đến chiều 27/3, nữ sinh T.H.M.N vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.

Thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Vinh) cho biết, dù vụ việc xảy ra ở ngoài trường học, nhưng sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh của các em lên làm việc, đồng thời yêu cầu các em liên quan làm tường trình.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh học sinh khối dưới này trong học kỳ 1 cũng đã bị kỷ luật với hình thức nặng nhất là đình chỉ học 1 tuần vì tham gia vào vụ ẩu đả khác. Lần trước, nữ sinh này không trực tiếp đánh nhau mà cổ vũ cho bạn trai đang học cùng khối đánh một học sinh khác trong trường. Sau đó, nhà trường đã kỷ luật cả nữ sinh và bạn trai nhưng đến giờ nữ sinh này lại tái phạm.

Hiện nay, ngoài học sinh P.T.T.L, 6 học sinh liên quan vụ đánh nhau đã bị đình chỉ học để làm việc với cơ quan Công an. Nhà trường cũng đã yêu cầu các em phải thành khẩn làm việc với Công an. Sau khi cơ quan công an có kết luận, nhà trường mới thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý.

Cũng trong ngày 26/3, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) đã xảy ra vụ việc học sinh đánh nhau. Theo 2 clip đang lan truyền trên mạng xã hội, 3 nam sinh cầm gậy, cán chổi... phang tới tấp vào nhau ngay giữa hành lang lớp học rồi ra tới sân trường. Một nữ giáo viên đi qua chứng kiến đã cố can ngăn nhưng bất lực, đành phải bỏ đi.

Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Phan Xuân Phàn cho biết, 3 em trong clip là nam sinh lớp 11, học chung một lớp. Hiện cơ quan Công an đã vào cuộc, nhà trường cũng chưa rõ mâu thuẫn như thế nào.

Cùng ngày, trên mạng xã hội còn lan truyền 1 clip khác được cho là của học sinh trường Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Clip này ghi lại cảnh nam sinh mặc đồng phục giống của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đấm đá 1 nam sinh khác. Nhiều học sinh cũng mặc đồng phục tương tự, đứng chứng kiến nhưng không can ngăn. Khu vực xảy ra đánh nhau được cho là trước một quán game, cách cổng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng không xa. Do vụ việc xảy ra ở ngoài khu vực trường học nên nhà trường vẫn đang xác minh.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: laodongthudo.vn