NAFF S1: Hàng loạt ngôi sao đổ bộ giải đấu do LĐBĐ Nghệ An tổ chức

Sự kiện chào đón Đại hội BCH NAFF

Vào ngày 14/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An (NAFF), và để chào mừng sự kiện đại hội lần thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 11, ban vận động NAFF đã quyết định tổ chức giải NAFF S1 – 2023 với sự đồng hành của Công ty Bất động sản Fujiland trên vai trò là nhà tài trợ chính.

NAFF S1 – 2023 diễn ra từ ngày 28/10 đến 06/11 trên sân bóng Việt Hàn, thuộc thành phố Vinh với sự tham gia của 8 đội bóng phong trào mạnh hàng đầu tỉnh Nghệ An, bao gồm: Anh Pháp FC; Nghệ Football; Phương Huy FC; For You FC; Dê Kim Liên; Hoàng Dung Yên Thành; MNM FC và Phong Phấn FC.

8 đội bóng tham dự NAFF S1 - 2023

“NAFF – S1 là sân chơi đầu tiên gắn với vai trò tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An nên tôi tin giải sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn, thu hút được đông đảo người hâm mộ và các kênh truyền thông khác nhau cùng đưa tin. Cho đến hiện tại rất dễ cảm nhận sức nóng và quyết tâm cao của các đội bóng tham dự giải đấu sân 7 có tính chính thống lần đầu tiên được tổ chức này”. Trưởng ban vận động NAFF Trần Trung Tuyến chia sẻ.

Hàng loạt sao phủi đổ bộ thành Vinh

Phương Huy có lẽ là đội bóng ồn ào nhất trước thềm giải đấu khi vừa công bố hai “bom tấn” hàng đầu bóng đá sân 7 Việt Nam là Vua phủi Quang Tình và ngôi sao miền Bắc - Việt Hải Dương…Trong khi đó nhà vô địch Nghệ Premier League 2022 – Nghệ Football vốn nổi tiếng nhờ sở hữu một loạt cựu sao chuyên nghiệp và sao phủi đã thành danh như: Trọng Hoàng; Hồng Việt, Âu Văn Hoàn; Văn Bình; Khang Sport; Nguyên Hưng; Chung Tám…

Đội bóng có cách tổ chức hoạt động chuyên nghiệp bậc nhất bóng đá phong trào Nghệ An là Anh Pháp vẫn tiếp tục kiên định cách làm “ươm mầm”, và đến với NAFF S1, đại diện nhà xe bổ sung thêm ba nhân tố mới, ngoài ngôi sao Đình Kỷ thì hai cái tên còn lại là Hùng Chuyên, Đức Trung được xem là ẩn số thú vị rất đáng để chờ đợi.

Giải đấu do NAFF tổ chức thu hút đông đảo ngôi sao bóng đá sân 7 tham dự

Ngoài ra có thể kể đến những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi ở cả sân 7 và sân 11 chuyên nghiệp như Thái Bảo Trung, Thái Bá Sang cùng khoác áo For You FC; Ngô Hoàng Thịnh, Bính Nghệ, Phương Nam chơi cho MNM. Còn ẩn số Hoàng Dung Yên Thành điền tên hai ngôi sao trẻ chất lượng từng tập luyện tại lò SLNA là Phan Văn Thái và Hoàng Văn Bách.

Tuy mới lần đầu tổ chức, nhưng có thể thấy sức nóng của NAFF S1 – 2023 đang thực sự lớn khi hàng loạt ngôi sao bóng đá phong trào nổi tiếng xác nhận góp mặt, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, làm món quà đẹp nhất chào mừng sự kiện Đại hội Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Nghệ An 2023.

