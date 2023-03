Nghệ An: “Hoa hồng” xăng dầu tăng, doanh nghiệp bán lẻ phấn khởi

Theo số liệu từ Sở Công Thương Nghệ An, tỉnh này hiện có 681 cây xăng đang hoạt động bình thường. Hiện nay, nguồn cung xăng dầu tại Nghệ An chủ yếu từ 2 đầu mối lớn gồm Công ty Xăng dầu Nghệ An; Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các thương nhân phân phối còn lại.