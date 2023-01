Nghệ An: Hàng nghìn người làm hộ chiếu đầu năm

Theo các cán bộ công an, sau Tết là khoảng thời gian người dân có nhu cầu làm hộ chiếu nhiều nhất. Vì thế, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ để triển khai các nhiệm vụ, phục vụ người dân trong các thủ tục cấp, đổi hộ chiếu, giấy thông hành.