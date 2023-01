"Cò" hoạt động trước Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An?

Phía ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An có một số người không có trách nhiệm chèo kéo người dân. Ảnh: Quang Đại

Theo thông tin phản ánh từ người dân, trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (27.1 tức mồng 6 Tết), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã mở cửa trở lại theo quy định. Được biết, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ đại diện 21 sở, ngành của tỉnh có mặt đúng giờ phục vụ người dân.

Tuy nhiên, ở phía ngoài Trung tâm, vẫn còn cảnh lộn xộn khi một số người không có trách nhiệm vẫn đứng vẫy tay, chèo kéo người dân. Được biết, họ là “cò” (môi giới, trợ giúp, hỗ trợ dịch vụ) thủ tục hành chính.

Sáng 31.1, phóng viên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An để tìm hiểu. Tưởng phóng viên là người đi làm thủ tục hành chính, một người đàn ông khoảng 50 tuổi tiến đến hỏi nếu muốn làm giấy khám sức khỏe nhanh thì người này sẽ làm giúp với phí khoảng 550 nghìn đồng.

Người này còn cho số điện thoại và hứa hẹn sẽ giải quyết nhanh gọn một số thủ tục hành chính khác bảo đảm uy tín.

Tại đây, còn có vài người nữa, thường xuyên đón và chéo kéo người dân làm các dịch vụ thủ tục hành chính.

Trước thông tin nói trên, trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Thiền - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết: "Những người này chủ yếu là làm xe ôm để chở người dân đi làm Giấy khám sức khỏe hoặc cần công chứng giấy tờ. Họ hoàn toàn không có liên hệ với cán bộ phía trong Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh".

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với công an phường để xử lý. "Tuy nhiên khi công an đến thì họ rời đi, khi thấy yên họ lại đến" - ông Thiền nói và cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý hiện tượng này.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần làm thủ tục hành chính trực tiếp liên hệ với cán bộ chuyên trách để được hướng dẫn, giải quyết, tuyệt đối không nhờ những người không có trách nhiệm.

Được biết, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An khai trương hoạt động từ tháng 10.2020, nhằm thực hiện thống nhất các thủ tục hành chính; tạo thuận lợi, tiếp cận theo hướng văn minh, hiện đại; tích hợp các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của 1.326 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và ba cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

Trong thời gian từ 16.12.2022 đến ngày 15.1.2023, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 22.806 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

