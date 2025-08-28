Nghệ An: Hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ do bão, doanh nghiệp lý giải việc cắt tỉa "không xuể"

Trong đợt bão số 5 vừa qua, việc hàng ngàn cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) của tỉnh Nghệ An đổ gãy la liệt khắp các tuyến phố khiến người dân vô cùng tiếc nuối cho dãy cây xanh che mát. Nhiều cây lớn bật gốc nằm chỏng chơ trên các tuyến đường. Trên các tuyến đường, cây xanh đổ gãy nằm la liệt, những gốc cây to lớn và bóng mát vẫn còn ngổn ngang chưa được dọn dẹp hết.

Một số đoạn đường cây xanh còn gây cản trở giao thông khiến cho người và phương tiện lưu thông hết sức khó khăn. Các trụ sở, các bệnh viện, trường học đang nỗ lực để dọn dẹp sớm trả lại mặt bằng để tiếp tục làm việc, đặc biệt là dịp tựu trường sắp đến.

Cây xanh bật gốc trên đường Lê Hoàn chiều 27/8 chỉ mới được cắt phần ngọn.

Bên cạnh đó, có dư luận cho rằng việc để cây đổ gãy nhiều như vậy do đơn vị quản lý, chăm sóc cây xanh không chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bão vào.

Được biết, Công ty CP Công viên cây xanh Nghệ An (gọi tắt là Cty cây xanh Nghệ An) là đơn vị được giao quản lý, bảo vệ chăm sóc hơn 60.000 cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh (cũ).

Chiều 27/8, Báo PLVN đã liên hệ với đại diện Cty cây xanh Nghệ An để tìm hiểu thông tin này. Ông Hoàng Hồng Khanh – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, hiện đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để cắt tỉa, dọn dẹp những hậu quả của cơn bão để lại.

Nhiều cây lớn không kịp cắt tỉa bị bão làm gãy cành.

Theo ông Khanh, trong đợt mưa bão vừa qua, địa bàn thành phố Vinh (cũ) đã bị đổ gãy khoảng 33.000 cây xanh lớn nhỏ trong tổng số hơn 60.000 cây xanh trên địa bàn. Theo kế hoạch mỗi năm Công ty sẽ tiến hành cắt tỉa từ 3.000 đến 4.000 cây xanh để chăm sóc và phòng chống thiên tai.

Từ đầu năm đến nay, Công ty đã cắt tỉa khoảng 3.000 cây xanh trên địa bàn. Thời điểm trước bão, công ty huy động toàn bộ lực lượng tiến hành cắt tỉa cây trên toàn địa bàn.

Nhiều cây đổ gẫy gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Việc dư luận cho rằng công ty thiếu chủ động trong việc cắt tỉa cây trước mùa mưa bão ông Khanh cho rằng không chính xác. Theo ông Khanh, Công ty đã huy động lực lượng cắt tỉa cây trước mùa mưa bão theo kế hoạch phòng chống mưa bão hàng năm.

Việc cắt tỉa cây chỉ cắt những cây lớn, cây lâu năm có nguy cơ đổ gãy còn không thể cắt tỉa, thay thế toàn bộ cây. Những ngày sát bão số 5 một số phường đã liên hệ đơn vị cắt tỉa nhưng không thể đáp ứng được vì lượng cây cần cắt nhiều.

Ông Khanh cho biết thêm, hiện công ty đang quyết liệt vào cuộc để giải quyết nhanh những cây xanh đổ gãy sớm giải phóng giao thông và cứu những cây xanh còn có thể cứu được để chăm sóc đảm bảo sống sau này.

Chiều 27/8, nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang cành chưa thể vận chuyển đến nơi xử lý.

Được biết, Công ty Công ty CP Công viên cây xanh Nghệ An là doanh nghiệp có gần 56% cổ phần vốn Nhà nước nắm giữ, còn lại khoảng 44% cổ phần do công nhân nắm giữ.

Đến thời điểm chiều 27/8, còn rất nhiều cây xanh đổ gãy chưa được cắt tỉa, nhiều tuyến đường đang còn ngổn ngang cây, cành cây chưa được xử lý. Ông Hoàng Hồng Khanh cho biết, tỉnh đang giao các đơn vị trên địa bàn phải nỗ lực phấn đấu dọn dẹp, xử lý hết những hậu quả do bão gây ra trước dịp nghỉ lễ 2-9.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn