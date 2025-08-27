Xã Tân Kỳ (Nghệ An): Sơ tán hơn 100 hộ dân khỏi vùng ngập lụt

Sau bão số 5, nước sông Con dâng cao khiến hai khu vực dân cư ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) bị ngập.
Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ Hoàng Đình Sơn cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó mưa lũ từ trước. Khi mực nước sông dâng cao, có nguy cơ ngập lụt, chính quyền đã kịp thời tổ chức di dời người dân và tài sản đến các điểm tránh trú an toàn.
Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, xã Tân Kỳ đã sơ tán 120 hộ dân khỏi vùng ngập lũ từ sáng 27/8.
Tài sản của người dân cũng được kịp thời hỗ trợ di chuyển tới các khu vực cao, bảo đảm hạn chế thiệt hại.
Người dân chủ động ứng phó mưa, ngập lũ sau bão, di dời tài sản tới nơi an toàn.
Lực lượng chức năng xã Tân Kỳ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động triển khai các phương án ứng phó sau bão, hỗ trợ người dân di dời, sơ tán kịp thời trước khi lũ dâng cao.
Hiện mực nước lũ vẫn tiếp tục dâng, chưa có dấu hiệu giảm. Công tác di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đã được xã hoàn tất.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn