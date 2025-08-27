Xã Tân Kỳ (Nghệ An): Sơ tán hơn 100 hộ dân khỏi vùng ngập lụt

Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ Hoàng Đình Sơn cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó mưa lũ từ trước. Khi mực nước sông dâng cao, có nguy cơ ngập lụt, chính quyền đã kịp thời tổ chức di dời người dân và tài sản đến các điểm tránh trú an toàn.