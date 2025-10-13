Nghệ An: Giao đất làm khu đô thị 1.700 tỷ sau nhiều năm đình trệ

Theo quyết định mới nhất, UBND tỉnh Nghệ An đã giao 161.718,5 m² đất (đợt 1) tại phường Vinh Hưng cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát để triển khai dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim.

Cụ thể, 73.939,3 m² được giao để xây dựng khu nhà ở thấp tầng; 21.230,9 m² dành cho phát triển nhà ở xã hội; và 66.548,3 m² còn lại sử dụng làm hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công trình công cộng, nhà văn hóa và xử lý nước thải. Phần đất hạ tầng sau khi hoàn thiện sẽ được bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.

Một góc khu đất dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim do liên danh CTCP Đầu tư xây dựng Trường Sơn và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings làm chủ đầu tư

Ngoài ra, tỉnh cũng cho thuê 5.235,3 m² đất để xây dựng trường mầm non và khu thương mại dịch vụ. Trong đó, khu đất giáo dục được miễn tiền thuê đất, còn khu thương mại dịch vụ phải trả tiền thuê theo giá 3,23 triệu đồng/m². Tất cả các hạng mục đều được giao, cho thuê thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Trước đó, dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim được quy hoạch trên tổng diện tích 179.608,9 m² (gần 18 ha), thuộc địa bàn xã Nghi Kim và Nghi Liên (nay là phường Vinh Hưng). Trong đó, Khu đô thị Bắc Nghi Kim rộng khoảng 12 ha và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim hơn 5 ha.

Địa ốc An Thịnh Phát được miễn tiền thuê đất khu đất giáo dục, còn khu thương mại dịch vụ phải trả tiền thuê theo giá 3,23 triệu đồng/m².

Theo hồ sơ được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án là 1.700 tỷ đồng, bao gồm 255 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 1.000 tỷ đồng vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Chi phí xây dựng chiếm hơn 1.194 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng ước tính 55,3 tỷ đồng.

Cơ cấu sản phẩm của dự án gồm: Khu đô thị Bắc Nghi Kim: 1 khu thương mại dịch vụ 5 tầng, 361 căn nhà liền kề, 28 căn biệt thự vườn và 5 tòa nhà ở xã hội cao 5 tầng; Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim: 181 căn liền kề và 3 tòa nhà ở xã hội cao 5 tầng.

Dự án được kỳ vọng hình thành một khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, thương mại – dịch vụ và không gian xanh. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa Quy hoạch chung TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, giúp giải quyết nhu cầu nhà ở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc TP. Vinh.

Đáng chú ý, phần nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất theo quy định mới của Luật Nhà ở và Luật Đất đai, tạo điều kiện mở rộng nguồn cung nhà ở giá hợp lý cho người dân đô thị.

An Thịnh Phát vào “cuộc chơi lớn”

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát được thành lập tháng 1/2022 với vốn điều lệ 255 tỷ đồng, có trụ sở tại số 23 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp là pháp nhân dự án được thành lập bởi liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (Nghệ An) góp vốn 67,5% cổ phần và và Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Hà Nội) góp vốn 32,4% cổ phần – hai nhà đầu tư từng trúng thầu lựa chọn thực hiện dự án này năm 2021.

Địa ốc An Thịnh Phát được thành lập tháng 1/2022 với vốn điều lệ 255 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Phát Thịnh (sinh năm 1995, quê Nghệ An), Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (có trụ sở cùng với địa chỉ doanh nghiệp dự án An Thịnh Phát tại TP Vinh). Đây là doanh nghiệp hoạt động từ năm 2001 trong các lĩnh vực như xây dựng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Xuân Khang (SN 1964).

Riêng Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thành lập từ ngày 24/6/2002, đăng ký địa chỉ trụ sở tại Tầng 1, Tháp A, Tòa Nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Đây là doanh nghiệp đại chúng hiện đang niêm yết trên sàn HoSE (mã chứng khoán: PHC). Phục Hưng Holdings hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản... Ông Cao Tùng Lâm (sinh năm 1971 - quê quán Diễn Châu - Nghệ An) làm Chủ tịch HĐQT.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn