Nghệ An giảm 31 trường công lập, 200 điểm trường trong 5 năm

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành vừa thông tin về quy mô mạng lưới trường, lớp của địa phương tại cuộc làm việc với HĐND tỉnh Nghệ An.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An, địa phương hiện có tổng số 1.507 trường phổ thông và mầm non; 19 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên; 412 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; 6 trường đại học; 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 5 năm, từ 2020 - 2025, Nghệ An đã sáp nhập, giảm 31 trường công lập; 200 điểm trường công lập mầm non và phổ thông; giảm 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An với Trường đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An.

Nghệ An là địa phương tiên phong của cả nước trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nghệ An là địa phương tiên phong của cả nước trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều mô hình trường học, hoạt động giáo dục, tạo đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Đặc biệt, Nghệ An là địa phương đầu tiên trên toàn quốc ban hành 3 chủ trương, chính sách đặc thù phát triển giáo dục; xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình: đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục học sinh; trường trọng điểm chất lượng cao, trường phổ thông dân tộc bán trú kiểu mới.

Nghệ An cũng chủ động triển khai, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá trong đổi mới giáo dục; áp dụng hệ thống IOC trong quản lý giáo dục và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy học. Tỉnh xếp hạng 12/63 tỉnh thành đạt kết quả tốt tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng học sinh giỏi với 5 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng khu vực và quốc tế; 355 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

"Tuy vậy, địa phương vẫn còn nhiều điểm trường lẻ bậc mầm non và tiểu học; chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt là môn tiếng Anh, tin học còn nhiều hạn chế" - ông Thái Văn Thành trăn trở.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Nam Đình đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục địa phương đạt được thời gian qua, yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, gắn với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

"Sở Giáo dục và Đào tạo cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển mô hình trường nội trú, bán trú, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đại học theo hướng hội nhập, hiện đại" - ông Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành giáo dục ráo riết giải quyết tình trạng thiếu - thừa giáo viên cục bộ giữa các bậc học, môn học và địa phương; đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

