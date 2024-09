Ngành Giáo dục Nghệ An ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão

Ngày 12/9, Sở GD&ĐT cùng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức lễ vận động ủng hộ ngành GD&ĐT các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Trong những ngày qua, cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh, thành phía Bắc nước ta; gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiệt hại, đặc biệt là cán bộ, giáo viên, học sinh, các trường bị thiệt hại đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng bào cả nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An kêu gọi các cơ sở giáo dục, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ ngành Giáo dục các tỉnh phía Bắc.

Buổi lễ vận động ủng hộ ngành GD&ĐT các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. (Ảnh: Phạm Tâm)

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Đào Công Lợi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục, từ các trường mầm non đến THPT trong tỉnh đã kêu gọi trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh ủng hộ. Đây là hành động rất ý nghĩa, kịp thời, chia sẻ với đồng bào, đồng nghiệp bị thiệt hại do bão số 3.

Sự có mặt của đông đảo cán bộ, nhân viên, các đơn vị trong buổi lễ thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của ngành Giáo dục Nghệ An. Đây cũng được xem như một đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học, thể hiện sự quyết tâm, thu hút được các nhà trường, giáo viên.

Trên tinh thần tự nguyện, ông Lợi mong muốn, cố gắng mỗi người lao động 1 ngày lương để ủng hộ, chia sẻ sự khó khăn của người dân, ngành Giáo dục các tỉnh bị ảnh hưởng mưa bão.

Đông đảo cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tham gia buổi lễ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tham gia ủng hộ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) ủng hộ hơn 97 triệu đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trường THPT thị xã Cửa Lò ủng hộ hơn 51,8 triệu đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên hệ thống giáo dục Minh Sang ủng hộ 50 triệu đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Tại buổi lễ phát động, cán bộ, nhân viên cơ quan Sở GD&ĐT Nghệ An cùng một số đơn vị trực thuộc đã hưởng ứng với tinh thần tương thân tương ái rất cao. Kết quả bước đầu vận động được hơn 335 triệu đồng.

Từ nay đến ngày 11/10, ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận ủng hộ, sau đó tổng hợp công khai đến các tập thể, cá nhân; đồng thời chuyển nguồn ủng hộ đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và ngành Giáo dục các tỉnh bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn