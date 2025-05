Nghệ An dừng thực hiện dự án cầu vượt sông Lam 175 tỷ ở Anh Sơn

Một góc huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Quang Dũng.

Dự án Cầu vượt sông Lam tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn được UBND tỉnh Nghệ An cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình vào năm 2011, do UBND huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại thị trấn Anh Sơn, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực, kết nối hiệu quả giữa các xã ven sông và trung tâm huyện Anh Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản, dịch vụ và giao lưu kinh tế - xã hội, tạo động lực phát triển vùng phía tây Nghệ An, nhất là các xã còn khó khăn, góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. đảm bảo lưu thông trong mùa mưa lũ, hạn chế ảnh hưởng do thiên tai, góp phần ổn định đời sống và sản xuất.

Cầu có chiều dài khoảng 807m, với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mới đây, Sở Tài chính Nghệ An đã nhận được văn bản của UBND huyện Anh Sơn về việc xin hủy quyết định của UBND tỉnh về việc đầu tư Cầu vượt sông Lam, với lý do không có nguồn vốn để triển khai thực hiện, hình thức đầu tư chưa phù hợp.

Sở Tài chính Nghệ An cho biết, dù được quyết định chủ trương đầu tư năm 2011 nhưng đến nay do chưa bố trí được nguồn vốn nên chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện trình thẩm định và phê duyệt dự án.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, dự án có chủ trương trước thời điểm Luật đầu tư công 2014, Luật đầu tư công 2019, Luật Đầu tư công 2024, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, các nội dung của dự án không còn phù hợp thực tiễn. Đồng thời, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 cũng đã quy định điều khoản chuyển tiếp: Đối với chương trình, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật này. Hiện nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất danh mục và mức vốn bố trí các dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn được Trung ương bổ sung cân đối để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây, trong đó có dự án Cầu cứng Thị trấn - Đức Sơn, huyện Anh.

“Do vậy cần dừng chủ trương đầu tư dự án để thực hiện việc tham mưu chủ trương đầu tư dự án mới theo quy định hiện hành”, Sở Tài chính Nghệ An cho hay.

Hiện, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt sông Lam tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Đồng thời yêu cầu huyện Anh Sơn cũng như Sở Tài chính xử lý những vấn đề liên quan đến dự án, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện.

Tác giả: Văn Dũng

