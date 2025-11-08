Nghệ An: Dân thấp thỏm khi đi qua cầu treo bị bão xô lệch

Người dân 2 xã Tân An và xã Nghĩa Hành, tình Nghệ An bày tỏ lo ngại, bất an về sự an toàn của người và các phương tiện khi di chuyển qua cầu cầu treo Tân Thanh Hồng nối 2 xã đã bị lệch hơn 20cm.

Cầu treo Tân Thanh Hồng bị lệch hơn 20cm khiến người dân lo lắng, bất an khi di chuyển qua lại

Ông Quách Sỹ Dần, ở xóm Phú Cốc (xã Hương Sơn cũ) nay là xã Tân An cho biết, sau bão số 10, cầu bị lệch hơn 20cm. Hàng ngày, người dân hai xã qua lại với lưu lượng khá đông. Mỗi khi có xe máy hoặc ô tô nhỏ chạy qua cầu rung lắc mạnh, phát ra những tiếng động lớn.

Mặc dù cầu bị lệch và có biển cấm ô tô nhưng nhiều lái xe vẫn bất chấp di chuyển qua lại

Có mặt tại cầu, PV ghi nhận thực tế cầu treo bị lệch hơn 20cm bên phía xã Nghĩa Hành, hai bên cầu đều được dựng biển cấm ô tô, các kết cấu cầu bị xuống cấp lòi ra lớp sắt thép hoen gỉ.

Theo người dân địa phương, ở gần cầu có chợ xã Nghĩa Hành và chợ Tân Thanh Hồng bên xã Tân An nên lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông, mặc dù có biển cấm ô tô nhưng nhiều lái xe vẫn bất chấp lái xe qua cầu.

Một vài kết cấu của cầu đã xuống cấp để lộ phần sắt thép hoen gỉ

Ông Phan Đức Quang, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành thông tin, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân thì xã đã có văn bản đến Sở xây dựng, đồng thời ra văn bản cấm ô tô qua lại cầu. Thời gian tới sẽ cho đắp các trụ bê tông để ngăn ô tô qua lại.

Về phía xã Tân An, Ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch UNBD xã cho biết, sau khi nhận phản ánh và ghi nhận cầu bị lệch, xã cũng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, đồng thời tuyên truyền đến người dân cấm ô tô qua lại cầu, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Cầu treo Tân Thanh Hồng dài 156m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn, được xây dựng từ năm 2010, tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn