Nghệ An đón 270 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 2/9

Du khách thập phương hành hương về quê Bác dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.



Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay dài ngày, thời tiết lại thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí của người dân. Vì vậy, các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Các điểm du lịch thu hút khách du lịch gồm bãi biển Cửa Lò; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Khu di tích Lịch sử Truông Bồn; các điểm du lịch cộng đồng, trải nghiệm ở miền tây Nghệ An như: Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Nghĩa Đàn...

Đặc biệt, năm nay lượng khách đến tham quan, đăng ký vào viếng và thắp hương ở khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tăng mạnh so với các năm. Theo thống kê trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh này có hơn 3.000 đoàn khách trong nước và quốc tế đăng ký tham quan ở Khu di tích, trong đó có một số đoàn quốc tế như Lào; Nhật Bản… với hơn 30.000 lượt khách tham quan, dâng hương.

Du khách được hướng dẫn viên giới thiệu về thời niên thiếu của Bác Hồ tại quê nội.



Thời tiết thuận lợi cũng thu hút đông đảo du khách đến với bãi biển Cửa Lò. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc: Dịp lễ đã có hơn 60.000 người đến Cửa Lò nghỉ dưỡng, tham quan.

Trước đó, nhằm thực hiện tốt công tác phục vụ khách du lịch đến với Nghệ An trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, năm nay Sở Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Do đó tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách...

