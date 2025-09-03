Nghệ An: Doanh thu du lịch ước đạt hơn 500 tỷ đồng dịp lễ Quốc khánh

Dịp lễ Quốc khánh năm 2025, thời tiết thuận lợi, do đó nhiều khu di tích, điểm du lịch văn hóa tâm linh, khu du lịch sinh thái tại Nghệ An đón lượng du khách lớn. Du lịch Nghệ An trong dịp lễ an toàn, ổn định, không xảy ra các vụ việc liên quan an ninh trật tự, an toàn thực phẩm...

Trước nghỉ lễ Quốc khánh, dù các khu di tích, điểm tham qua du lịch bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 5, tuy nhiên các Ban quản lý, đơn vị, địa phương đã nỗ lực dọn dẹp, khắc phục, chỉnh trang kịp thời để kịp phục vụ đón tiếp Nhân dân, du khách.

Người dân, du khách tại Quảng trường Hồ Chí Minh ngày 2/9.

Số liệu thống kê tổng hợp từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/8 đến 2/9/2025) lượng du khách về với Nghệ An khoảng 255.000 lượt người, trong đó có 85.000 lượt khách có lưu trú. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 519 tỷ đồng.

Một số điểm du lịch, khu di tích đón lượng khách lớn như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh,...

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn