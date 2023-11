Nghệ An: Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở chính tại: Khu tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/01/2023. Người đại diện theo pháp luật là ông: Hoàng Khắc Hội. Chức danh: Giám đốc

Theo Quyết định xử phạt, công ty đã thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung giấy phép môi trường.

Quyết định số 3172/QĐ-UBND, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân.



Cụ thể: Theo đề án bảo vệ môi trường đã được UBND huyện phê duyệt thì hệ thống hố lắng của công ty gồm 3 ngăn, nhưng tại thời điểm kiểm tra hố lắng của công ty chỉ bao gồm 2 ngăn, ngoài ra tại thời điểm kiểm tra xác định được công ty đang vận hành 4 bể lắng, trong đó bể lắng số 1 gồm 2 ngăn, bể lắng số 2 không ngăn cách, bể lắng số 3 và số 4 không ngăn, không đúng với đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Với các lỗi như trên, công ty đã vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1 điều 11, nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó mức phạt hành chính mà Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân phải chịu là: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Quyết định này giao cho ông: Hoàng Khắc Hội – Giám đốc Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Thanh Xuân để chấp hành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt, công ty phải nộp đầy đủ số tiền xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó PV đã phản ánh với chính quyền về việc công ty này đang xả thải ra môi trường.

Trước đó vào chiều ngày 17/10, nhận được tin phản ánh của người dân, PV đã có mặt trước cổng công ty cổ phần khai thác và chế biến đá Thanh Xuân, trực tiếp nhận thấy công ty xả thải ra môi trường, PV đã phản ánh thông qua bài“Nghệ An: Dân tố Nhà máy chế biến đá xả thải "bức tử" môi trường?”, ngay sau đó UBND huyện Quỳ Hợp đã thành lập đoàn kiểm tra vào công ty và phát hiện ra những lỗi vi phạm về môi trường nêu trên.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn