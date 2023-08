Nghệ An: Xử phạt cá nhân vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử

Ngày 7/8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 11, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.A.T., trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với lực lượng Công an xã Nghi Lâm thuộc Công an huyện Nghi Lộc tiến hành tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh quần áo của ông N.A.T có địa chỉ tại xóm 8, xã Nghi Lâm.

Hình ảnh giao diện Website TMĐT bán hàng vi phạm của cá nhân ông N.A.T.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh của ông N.A.T đang vận hành 1 Website thương mại điện tử bán hàng có giỏ hàng trực tuyến để đăng bán, quản lý đơn hàng và quảng cáo giới thiệu các sản phẩm quần áo, phụ kiện đi rừng, phụ kiện du lịch của cơ sở.

Đoàn kiểm tra phát hiện Website thương mại điện tử bán hàng này chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương; cơ sở kinh doanh của ông N.A.T hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở của ông N.A.T có bày bán 50 bộ quần áo có màu sắc rằn ri, họa tiết đốm vàng là trang phục dành cho người đi rừng; toàn bộ số quần áo trên đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông N.A.T. buộc phải tiêu hủy 50 bộ quần áo rằn ri không rõ nguồn gốc xuất xứ. ảnh N.H.

Theo lời khai của chủ cửa hàng, số hàng này được mua trôi nổi trên thị trường nên không có giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; không được công bố hợp quy theo các Quy chuẩn Việt Nam.

Trước các hành vi vi phạm đó, ngày 4/8/2023, Đội Quản lý thị trường số 11 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm với ông N.A.T là 50 bộ quần áo có màu sắc rằn ri, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng thu phạt gần 30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập, thẩm tra xác minh thông tin để tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp người tiêu dùng; thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo chiều hướng tích cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn