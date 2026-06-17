Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, Nghệ An cho rằng quy hoạch tỉnh cần được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển mới.



Ngày 16/6, Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh.



Một trong những điểm đáng chú ý là quy hoạch điều chỉnh bổ sung yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu.



Nghệ An định hình 5 hành lang kinh tế, 6 trung tâm đô thị động lực

Các ngành ưu tiên được làm rõ gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Quy hoạch cũng bổ sung một số mô hình kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp và kinh tế bạc.



Về không gian phát triển, quy hoạch điều chỉnh cụ thể hóa các khu vực ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển, đô thị trung tâm, đô thị cửa khẩu, hành lang kinh tế, trung tâm vùng và các vùng động lực. Khu vực phía Tây Nghệ An được nâng tầm, gắn với liên kết Đông - Tây, Lào và tiểu vùng Mê Công.



Quy hoạch cũng bổ sung các nội dung về hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và điều hành thông minh, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.



Đáng chú ý, quy hoạch điều chỉnh nâng vị thế Nghệ An trở thành cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia; đồng thời bổ sung các định hướng mới về kinh tế biển, logistics, du lịch, kết nối Đông - Tây, khu kinh tế ven biển, đô thị và các hành lang kinh tế động lực.



Mục tiêu tăng trưởng GRDP của Nghệ An được điều chỉnh từ khoảng 10,5 - 11%/năm lên 12% trở lên. Quy hoạch cũng bổ sung các chỉ tiêu mới như kinh tế số chiếm 25 - 30% GRDP, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 55%, kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD và có khoảng 30.000 - 32.000 doanh nghiệp hoạt động.



Ngoài ra, quy hoạch bổ sung nhóm mục tiêu riêng về hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối cảng biển - cảng hàng không - đường sắt quốc gia; hạ tầng năng lượng tái tạo, hạ tầng số, phủ sóng 5G, hạ tầng khu kinh tế - khu công nghiệp - khu đô thị mới, hạ tầng thủy lợi, cấp thoát nước và phòng chống thiên tai.



Đến năm 2050, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển vùng Bắc Trung Bộ, cực tăng trưởng có vai trò quan trọng của cả nước; đồng thời là đầu mối kết nối Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, không gian ven biển - hành lang Đông Tây - Lào - tiểu vùng Mê Công.



Mô hình phát triển của tỉnh được định hướng theo hướng hiện đại, xanh, số, có sức cạnh tranh cao, với các ngành chủ đạo như công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao. Trong đó, đô thị Vinh và khu kinh tế tự do được xác định là các hạt nhân động lực.



Để thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế.



Không gian kinh tế - xã hội của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn