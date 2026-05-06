Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

05 điểm mới trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và điều chỉnh quy hoạch các vùng

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai việc lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cùng quy hoạch 06 vùng theo nhiệm vụ được Chính phủ giao, trên quan điểm xuyên suốt quy hoạch là công cụ quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển quốc gia, cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược thành cấu trúc phát triển cụ thể. Trong đó, mỗi vùng, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều được xác định vai trò và vị trí trong tổng thể phát triển chung.

Quá trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và điều chỉnh quy hoạch các vùng đã được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc. Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và điều chỉnh quy hoạch các vùng lần này nhằm tổ chức lại, mở ra không gian phát triển mới phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xác định định hướng tổng thể, đột phá nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng với một số điểm mới.

Thứ nhất, về mục tiêu phát triển: Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững. Các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Thứ hai, về tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia đã định hình không gian phát triển đất nước theo hướng khoa học, hiệu quả, tập trung phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các đầu tàu dẫn dắt sự phát triển quốc gia. Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh, mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia; bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.

Thứ ba, về phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế: Tiếp tục hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông – Tây và hành lang kinh tế ven biển. Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa - xã hội, hạ tầng thủy lợi và phòng chống thiên tai.

Thứ tư, về định hướng phát triển các vùng: Thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế - xã hội mới phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng; đồng thời, thúc đẩy liên kết vùng. Trên cơ sở đó, tổ chức không gian phát triển đất nước thành 06 vùng kinh tế - xã hội. Việc phân vùng chú trọng đến việc khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp các đơn vị hành chính mang lại. Theo điều chỉnh quy hoạch vùng, định hướng phát triển của 06 vùng được xác định rõ ràng. Các vùng đều hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm các liên kết nội vùng, tăng cường liên kết ngoại vùng. Các vùng, địa phương trong mỗi vùng đều kết nối thuận lợi với các cực tăng trưởng, vùng động lực, hành lang kinh tế quốc gia.

Thứ năm, về định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để tạo ra động lực tăng trưởng mới: Phát triển nền công nghiệp có sức mạnh, có sức cạnh tranh quốc tế cao, có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phát triển có công nghiệp hiện đại, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Hình thành và phát triển nhanh một số cụm liên kết ngành công nghiệp quy mô lớn và các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế với chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế…

Công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch ngày càng có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành phát triển. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tập trung cao độ cho công tác tổ chức thực hiện quy hoạch. Hiện Bộ Tài chính đang tích cực triển khai các nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực theo định hướng quy hoạch. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch và kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính, ngân sách nhằm cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Tỉnh Nghệ An phát huy vai trò kết nối vùng, liên kết quốc tế và tham gia sâu hơn vào các hành lang phát triển của quốc gia, khu vực

Đối với Nghệ An, tỉnh có vị trí chiến lược trong vùng Bắc Trung Bộ, không gian phát triển đa dạng, kết nối giữa miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển và biên giới; có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển và các cửa khẩu kết nối với nước bạn Lào. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát huy vai trò kết nối vùng, liên kết quốc tế và tham gia sâu hơn vào các hành lang phát triển của quốc gia, khu vực.

Trên cơ sở định hướng của Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An xác định tập trung phát triển các không gian động lực gắn với đô thị Vinh mở rộng, Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, logistics, đô thị ven biển và khu vực miền Tây Nghệ An. Tỉnh ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kết nối Đông - Tây, kết nối cảng biển, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp, vùng đô thị động lực và các trung tâm du lịch; qua đó mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc tế và tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Khẩn trương hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia vừa được điều chỉnh

Để triển khai hiệu quả quy hoạch, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và khai thác tốt các thế mạnh phát triển của từng địa phương, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch, các nội dung điều chỉnh quy hoạch đã được duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Khẩn trương hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia vừa được điều chỉnh. Các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành quốc gia bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được điều chỉnh và các quy hoạch cấp cao hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp có hiệu quả với Chính phủ trong giám sát chất lượng toàn diện việc thực hiện nghị quyết này của Quốc hội, để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp. Đồng thời, tăng cường giám sát đầu tư công và đầu tư xã hội, đóng góp ý kiến phản biện khoa học trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch quốc gia và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn