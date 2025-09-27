Nghệ An: Di dời dân, nhiều tuyến đường ách tắc vì ngập nước

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn (Nghệ An) Nguyễn Văn Trường thông tin, từ 5 giờ ngày 27/9 khi nhận được thông tin một số nhà dân tại xóm 3, nước bắt đầu dâng, nguy cơ gây ngập, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho người dân.