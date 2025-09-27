Nghệ An: Di dời dân, nhiều tuyến đường ách tắc vì ngập nước

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn (Nghệ An) Nguyễn Văn Trường thông tin, từ 5 giờ ngày 27/9 khi nhận được thông tin một số nhà dân tại xóm 3, nước bắt đầu dâng, nguy cơ gây ngập, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho người dân.
Trước nguy cơ ngập lụt, xã Quỳnh Văn kiên quyết yêu cầu di dời người dân và tài sản, đến nơi an toàn; đến nay đã di dời 8 hộ gia đình khỏi vùng ngập.
Từ đêm 26 đến sáng 27/9, do ảnh của bão số 10, tại Nghệ An mưa lớn trên diện rộng, một số địa phương xuất hiện lũ dâng.
Một số tuyến đường ở các xã, phường trung tâm tỉnh Nghệ An cũng rơi vào cảnh ngập úng cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường đô thị thuộc các phường như Vinh Phú, Thành Vinh ngập sâu.
Theo ghi nhận đến 11 giờ ngày 27/9 lượng mưa vẫn khá lớn.
Người dân chủ động gia cố nhà cửa phòng chống bão số 10.
Công tác ứng phó bão, lũ tại Nghệ An diễn ra khẩn trương với nhiều biện pháp.
Hình ảnh ngập lũ tại một tuyến đường ở xã Hợp Minh (Nghệ An)
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn