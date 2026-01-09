Bị tố “chặt chém”, cơ sở dịch vụ y tế tại Nghệ An lộ nhiều sai phạm

Chiều 8/1, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với một cơ sở dịch vụ y tế tư nhân chuyên chăm sóc bệnh nhân tại nhà, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về việc bị thu nhiều khoản tiền không rõ ràng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác xác định cơ sở có hàng loạt sai phạm cần phải xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ, cơ sở này được Sở Y tế Nghệ An cấp giấy phép hoạt động từ năm 2018, với loại hình “dịch vụ tiêm chích, chăm sóc bệnh nhân tại nhà”, phạm vi chuyên môn giới hạn ở các kỹ thuật đơn giản như tiêm, thay băng, theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ và chăm sóc người bệnh theo quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BYT. Người phụ trách chuyên môn là ông Nguyễn Thế Bắc, địa điểm hành nghề đăng ký tại xã Diễn Lộc (cũ), nay thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Nghệ An làm việc với cơ sở Dịch vụ tiêm chích, thay băng tư nhân tại nhà.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy cơ sở này đã có nhiều hoạt động vượt xa phạm vi được cấp phép. Đoàn kiểm tra ghi nhận việc cơ sở không xuất trình được chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề cũng như hợp đồng lao động của những người trực tiếp thực hiện kỹ thuật y tế.

Ngoài ra, cơ sở không có biển hiệu theo quy định, không bố trí phòng riêng để thực hiện khám, chữa bệnh; thiếu sổ sách theo dõi chuyên môn và không niêm yết, công khai giá dịch vụ.

Đáng chú ý, cơ sở còn lắp đặt nhiều biển quảng cáo với nội dung vượt quá phạm vi chuyên môn được phép, đặt tại các vị trí nhạy cảm như khu vực cổng và đối diện các bệnh viện lớn trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu. Việc quảng cáo này bị xác định dễ gây hiểu nhầm cho người dân về tính pháp lý cũng như năng lực chuyên môn của cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở đó, đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở tổ chức hoạt động vận chuyển cấp cứu ngoại viện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, hành vi bị đánh giá là vi phạm các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Hoạt động vận chuyển cấp cứu ngoại viện của cơ sở này khi chưa được cấp phép.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định, các cơ sở y tế chỉ được phép hoạt động đúng phạm vi chuyên môn đã được cấp phép.

Mọi hành vi hành nghề vượt quá giới hạn, quảng cáo sai quy định, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hoặc thu phí thiếu minh bạch đều phải được kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Theo ông Lê, công tác quản lý các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, với quy chế phối hợp liên ngành, phân công rõ trách nhiệm từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

“Trên cơ sở đó, Sở Y tế sẽ tiến hành rà soát tổng thể và kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với những cơ sở không đủ điều kiện hoặc chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật”, ông Lê nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết thêm, đợt kiểm tra này không chỉ nhằm xử lý một vụ việc cụ thể mà còn là dịp chấn chỉnh toàn diện hoạt động y tế tư nhân, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ.

Việc tăng cường quản lý được xác định là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tính mạng của người bệnh và giữ nghiêm kỷ cương trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước đó, chị V.T.T. (trú xã An Châu, Nghệ An) phản ánh, tối 3/1, gia đình chị liên hệ với cơ sở dịch vụ y tế do ông Bắc phụ trách để nhờ chăm sóc người bà đang trong tình trạng hấp hối tại nhà ở xã Đông Thành.

Sau khi có mặt, nhân viên cơ sở đã tiến hành theo dõi và thực hiện một số thủ thuật y tế, đồng thời tư vấn bán cho gia đình một tấm đệm hơi với giá 1,1 triệu đồng.

Đến khuya cùng ngày, người bệnh qua đời. Nhân viên cơ sở tiếp tục tư vấn sử dụng một loại thuốc nhằm bảo quản thi thể trong thời gian chờ người thân về chịu tang.

Tổng số tiền gia đình phải thanh toán được cho là lên tới 11,2 triệu đồng, bao gồm nhiều khoản chi phí khác nhau như tiền trực bác sĩ, máy thở, thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ liên quan.

Các khoản phí dịch vụ yêu cầu gia đình thanh toán.

Theo chị T., sau khi tang lễ kết thúc, gia đình đã nhiều lần liên hệ để yêu cầu giải thích cụ thể các khoản thu nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng. Một số vật tư, thuốc men được cho là có giá cao bất thường so với thị trường, trong khi gia đình không được cung cấp đầy đủ thông tin, nhãn mác hay chứng kiến quá trình sử dụng. Nghi ngờ có dấu hiệu gian dối, trục lợi, chị T. đã phản ánh sự việc tới cơ quan công an và đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Về phía cơ sở dịch vụ y tế, ông Nguyễn Thế Bắc cho rằng quá trình cung cấp dịch vụ đều có sự tư vấn, trao đổi và được người nhà bệnh nhân đồng ý. Theo ông Bắc, các mức giá đưa ra là phù hợp với chi phí thực tế.

Riêng loại thuốc được ghi trên biên lai là “thuốc phòng hơi lạnh”, ông cho biết thực chất là formol chất thường được sử dụng trong bảo quản thi thể, không thuộc hoạt động khám, chữa bệnh.

Việc ghi tên chưa chính xác trên biên lai, theo ông Bắc, có thể đã gây hiểu nhầm cho gia đình người bệnh.

Hiện Sở Y tế Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

