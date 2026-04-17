Nghệ An: Để quên một chỉ vàng, bà bán heo không ngờ nhận lại sau ba ngày

Bà Loan mừng rỡ nhận lại vàng sau ba ngày để quên - Ảnh: MƠ NGUYỄN

Ngày 16-4, chị Nguyễn Thị Mơ - 36 tuổi, quê xã Đô Lương, Nghệ An đăng tải lên mạng xã hội về chuyện tìm người để quên vàng nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng.

Theo chị Mơ, chiều 14-4 có một người phụ nữ ghé cửa hàng thuốc thú y của gia đình mua hàng và để quên một túi bóng chứa hộp đỏ trên bàn.

Sau đó, khi chuẩn bị đóng quán, gia đình chị kiểm tra thì thấy bên trong hộp là một vòng vàng. Ba ngày trôi qua, cửa hàng chị Mơ không thấy vị khách này quay trở lại nên đăng lên mạng xã hội để mong tìm thấy người phụ nữ.

Chỉ ít giờ sau, qua các hội nhóm mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Loan - 62 tuổi, ngụ xã Yên Xuân, Nghệ An - xác nhận bà là chủ nhân của số vàng trên.

Vội vàng chạy xe máy hơn 15km tới cửa hàng nhận lại vàng để quên, bà Loan mừng rỡ, cảm ơn gia đình chị Mơ tốt bụng đã nhặt được của rơi, tìm cách trả lại cho bà.

Theo lời kể bà Loan, chiều 14-4, bà tới một tiệm vàng ở xã Đô Lương mua 1 chỉ vàng trị giá 16,2 triệu đồng.

Sau đó, bà qua một số cửa hàng bán thuốc, thuốc thú y rồi qua thăm ruộng lúa. Về tới nhà, bà Loan hoảng hốt khi mở túi bóng nhưng không thấy chỉ vàng vừa mua.

"Số vàng mua được là tiền tích góp chăn nuôi heo của gia đình trong hai năm qua. Vì đi qua nhiều nơi, xuống ruộng lúa, có thể tôi đánh rơi đâu đó rất khó tìm thấy. Hơn nữa vì vàng có giá trị, nếu ai nhặt được họ cũng không trả lại. Mấy hôm rồi, tôi mất ăn, mất ngủ vì đây là tài sản lớn với gia đình tôi", bà Loan nói.

Nhiều người bình luận câu chuyện tìm người để quên vàng của chị Mơ là việc làm đúng đắn, thể hiện lòng trung thực và nhân cách cao đẹp.

Dù giá trị vật chất của vàng không nhỏ, nhưng sự tử tế còn quý giá hơn nhiều.

"Khi trả lại, ta không chỉ giúp người mất tìm lại tài sản mà còn lan tỏa niềm tin, sự ấm áp trong xã hội. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần xây dựng một cộng đồng sống có trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác. Đó là điều mỗi người nên làm khi đứng trước hoàn cảnh tương tự", bạn Đinh Bích bày tỏ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ