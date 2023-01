Nghệ An đẩy nhanh tiến độ nhóm công trình giao thông trọng điểm

Thi công dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 15A đoạn Km301+500 - Km333+200. Ảnh (tư liệu): baonghean.vn

Cùng đó, tỉnh tăng cường duy tu, sửa chữa công trình giao thông, quản lý chất lượng từ bước chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện dự án và quản lý khai thác công trình; chú trọng kiểm soát chặt chẽ dự án để đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, hành lang giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, hiện một số dự án giao thông trọng điểm đang có tiến độ tốt như: Đường ven biển từ Thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đến Thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) giải ngân đạt 90,77%; đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền giải ngân đạt 86,9%...

Năm 2022, tỉnh đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 164,5 km đường và 7 cầu. HĐND tỉnh đã ra nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Thành Sơn đi Thọ Sơn (huyện Anh Sơn); dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.534B tại xã Tân An (huyện Tân Kỳ) với ĐT.534D tại xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ) đi đường Hồ Chí Minh; dự án đường giao thông đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến cầu Sướn lên đường tuần tra biên giới (huyện Thanh Chương).

Trong năm 2022, Sở Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm triển khai dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn đến năm 2025, trong số đó có đường giao thông nối Thành phố Vinh – Thị xã Cửa Lò (giai đoạn 2); cải tạo, sửa chữa đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (huyện Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ); phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An và đến nay đã giải phóng được 87,735/87,84 km (đạt 99,88%).

Tại Nghệ An, nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông, nhất là tại các địa phương miền núi là rất lớn. Tuy nhiên, ngoài khó khăn về vốn đầu tư thì hàng năm việc triển khai các dự án giao thông cũng gặp những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng; trong đó có những dự án kéo dài từ năm này qua năm khác do chính sách đền bù chồng chéo, vướng mắc; việc xác định nguồn gốc, loại đất để đền bù giải phóng mặt bằng chưa rõ ràng, chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện...

Đơn cử, như dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An làm ảnh hướng đến một số hộ dân ở phường Quỳnh Xuân (Thị xã Hoàng Mai), tuy nhiên, việc tổ chức trích lục, trích đo để tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn do không có tài liệu, hồ sơ lưu trữ và đến nay hiện trạng đã thay đổi so với trước.

