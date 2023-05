Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản - Hàn Quốc

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc sở Công Thương Nghệ An cho biết, Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 nền kinh tế lớn, và cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, tuy nhiên tỷ trọng hàng hóa của Nghệ An trong tổng kim ngạch nhập khẩu của thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc hiện còn khiêm tốn.

Doanh nghiệp may hàng xuất khẩu

Trong thời gian qua, Sở Công Thương Nghệ An đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản - Hàn Quốc như: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước này với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tỉnh Nghệ An; cung cấp thông tin về thị trường Nhật Bản - Hàn Quốc; cung cấp thông tin về các điều kiện, rào cản kỹ thuật của thị trường này cho các doanh nghiệp...

Trên cơ sở các Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và mới đây là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand, quan hệ thương mại giữa tỉnh Nghệ An và Nhật Bản - Hàn Quốc trong thời gian qua đã có những bước tiến cả về kim ngạch lẫn cơ cấu sản phẩm.

Theo ông Phạm Văn Hoá, Nghệ An là địa phương có thế mạnh về xuất khẩu với nhiều mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, nông sản... Xuất nhập khẩu của Nghệ An đạt 2,54 tỷ USD trong năm 2022, tăng 4,56% so với cùng kỳ, đưa Nghệ An xếp thứ 28/63 tỉnh thành trên cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ. Xuất khẩu Nghệ An bước vào năm 2023 với kỳ vọng tiếp tục giữ vững đà tăng tưởng từ thành quả đạt được năm 2022.

Tuy nhiên, theo dự báo của Sở Công Thương Nghệ An, xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thế giới suy giảm tiêu dùng, đặc biệt là tại các nền kinh tế lớn, vốn là các thị trường nhập khẩu quan trọng của Nghệ An.

Trong bối cảnh đó, việc khai thác hiệu quả các thị trường còn nhiều dư địa như Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Công ty TNHH May An Nam Matsuoka của Nhật ở Khu công nghiệp VSIP.

Đại diện Phòng xuất nhập khẩu Sở Công Thương Nghệ An cho biết thêm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản của Nghệ An hiện nay xếp thứ 7, sau các quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Đài Loan và Thuỵ Sĩ. Đến nay, đã có 15 doanh nghiệp ở Nghệ An xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Nhật Bản đạt hơn 30 triệu USD trong 4 tháng đầu năm. Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 25 triệu USD.

Riêng Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện của Nghệ An trong nhiều năm qua, là đối tác thương mại lớn thứ 2 sau Trung Quốc, cũng là thị trường xuất, nhập khẩu lớn thứ 3 sau Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) của Nghệ An. Tại thị trường này, Nghệ An cũng đã có hơn 54 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với các nhóm hàng như: hàng dệt may, thiết bị linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu dệt may, da giày...

“Từ các số liệu thống kê về kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đi Nhật Bản, Hàn Quốc và quy mô thị trường tiêu dùng của hai nước này có thể thấy tiềm năng và các cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc còn rất lớn. Mặc dù là sản phẩm xuất khẩu chủ lực song hầu hết tỷ trọng hàng hóa Nghệ An nhập vào Nhật Bản - Hàn Quốc vẫn rất khiêm tốn. Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Nhật Bản đạt 72 triệu USD, chiếm khoảng 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Điển hình như mặt hàng dệt may, năm 2022 Nghệ An xuất khẩu đi khắp thế giới hơn 457,8 triệu USD, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Nhật Bản mới chỉ đạt 40,9 triệu USD. Những khó khăn doanh nghiệp đối mặt không còn là thuế quan mà ở mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng cao cả về chất lượng và tính bền vững đối với môi trường...” - đại diện Phòng xuất nhập khẩu Sở Công Thương Nghệ An phân tích.

Với mục đích đẩy mạnh quan hệ thương mại Nghệ An - Hàn Quốc, vừa qua Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đề xuất xây dựng cơ chế trong việc cung cấp, trao đổi thông tin nhằm tìm hiểu về văn hóa, tình hình đầu tư, thương mại giữa hai bên. Cùng với đó, hiện có rất nhiều công dân của các nước châu Á; trong đó có Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc bởi vậy nhu cầu sử dụng hàng hóa xuất xứ Việt Nam rất cao. Nhiều sản phẩm của Việt Nam được người dân Hàn Quốc ưa chuộng, như phở, mỳ… Tới đây, sau các cuộc làm việc, kết nối cung - cầu xuất, nhập khẩu, hy vọng hàng hoá Nghệ An sẽ có mặt nhiều hơn ở thị trường Hàn Quốc.

Tác giả: Văn Long

Nguồn tin: congthuong.nghean.gov.vn