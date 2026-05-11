Nghệ An đặt mục tiêu có 32.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Quảng bá sản phẩm OCOP tại Siêu thị GO Vinh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 30.000 – 32.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó hình thành một số doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu. Kinh tế tư nhân duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10 – 12%/năm, đóng góp khoảng 50 – 60% GRDP của tỉnh và chiếm từ 65 – 70% tổng thu ngân sách địa phương.

Cùng với đó, khu vực doanh nghiệp sẽ tạo việc làm cho khoảng 85% tổng số lao động trên địa bàn; năng suất lao động tăng bình quân từ 8,5 – 9,5%/năm. Nghệ An cũng hướng tới mục tiêu trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với tiềm lực khoa học – công nghệ đạt mức tiên tiến ở một số lĩnh vực trọng điểm. Tỷ lệ đổi mới công nghệ sản xuất đối với các sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt từ 35 – 38%.

Để đạt mục tiêu trên, các sở, ban, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”. Chính quyền các cấp sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, phân cấp, phân quyền nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Việc xây dựng môi trường kinh doanh số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, vốn và nhân lực chất lượng cao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện đại.

Đặc biệt, Nghệ An ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu – phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ. Các doanh nghiệp được khuyến khích tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An cũng phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới nổi, tự động hóa và phát triển các ngành công nghệ cao nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới mô hình quản trị theo các chuẩn mực quốc tế; chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân hiện đại, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và văn hóa kinh doanh. Việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động và nâng cao trách nhiệm xã hội cũng được xác định là những tiêu chí quan trọng trong phong trào thi đua giai đoạn mới.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: bnews.vn