Nghệ An: Doanh nghiệp quan tâm thưởng Tết và tặng quà cho người lao động

Lan toả niềm vui thưởng Tết

Tết Nguyên đán đang đến gần, câu chuyện thưởng Tết trở thành đề tài được bàn luận râm ran ở khắp các nhà máy, công xưởng, doanh nghiệp. Nhiều người lao động vui mừng khi công ty thông báo mức thưởng cao hơn năm trước. Năm nay, nhiều công ty trong Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An cơ bản điều chỉnh thưởng Tết hoặc các phần quà Tết cao hơn năm trước; một số công ty thực hiện thưởng 2 tháng lương.

Người lao động háo hức chờ thưởng Tết. Ảnh: Mai Liễu

Anh Sầm Văn Vinh, công nhân Công ty Everwin Precision Việt Nam cho biết, năm nay, anh nhận được mức thưởng Tết cao nhất từ trước đến nay, gấp 2 lần tiền lương hằng tháng. Không chỉ riêng anh mà nhiều anh em trong công ty đều rất phấn khởi.

Bà Nguyễn Thu Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Everwin Precision Việt Nam cho biết, năm nay, ngoài khoản thưởng Tết trung bình trên 5,5 triệu đồng mỗi người, người lao động còn được thụ hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác như quà Tết của công đoàn các cấp, các hoạt động văn hóa, vui chơi dịp cận Tết, cùng sự quan tâm, chúc mừng từ lãnh đạo doanh nghiệp. Với đặc thù là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chế độ thưởng Tết được xây dựng dựa trên hiệu quả lao động và phân theo các cấp bậc, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Tại Công ty TNHH May Minh Trí, năm nay mức thưởng Tết cũng được đánh giá là hậu hĩnh. Công ty áp dụng hình thức thưởng theo vị trí việc làm, với mức cao nhất lên tới 2 tháng lương, thấp nhất cũng 1 tháng lương cơ bản. Ông Trần Đình Nguyên, đại diện Văn phòng công ty cho biết, công ty luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được đặt lên hàng đầu và xem như một phần trong văn hóa doanh nghiệp.

Mức thưởng Tết tại Công ty TNHH Luxshare ICT - doanh nghiệp có số lượng người lao động đông nhất tỉnh, với 28.000 người cũng luôn được đón đợi. Theo ông Lê Khánh Minh - Chủ tịch Công đoàn công ty, công ty sẽ thưởng người lao động một tháng lương và một phần quà Tết của công đoàn. Theo đánh giá của nhiều người lao động, công ty này có mức lương cao hơn so với nhiều doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp.

Cùng với các phần quà là chương trình vui chơi, văn nghệ, lì xì Tết. Ảnh: Mai Liễu

Một tuần qua, gần 2.300 công nhân lao động Công ty TNHH Haivina Kim Liên đã nhận phần quà Tết của công ty và công đoàn trao tặng. Công ty đã tặng túi quà trị giá 550 nghìn đồng cho mỗi người lao động và công đoàn công ty trao tặng phần quà trị giá 500 nghìn đồng cùng 200 nghìn đồng tiền mặt cho mỗi người lao động. Năm nay, dự kiến công ty cũng sẽ thưởng Tết cho người lao động một tháng lương, với mức lương bình quân của người lao động công ty là hơn 7,5 triệu đồng/người/tháng. Dịp cận kề tết Nguyên đán, công ty đã tổ chức chương trình tất niên sôi động, trao các phần quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và công ty cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Haivina Kim Liên cho biết, là doanh nghiệp FDI, công ty luôn thực hiện nghiêm túc, bài bản các chế độ chính sách cho người lao động. Các chế độ phúc lợi cho người lao động cũng được nâng lên, điều kiện làm việc cải thiện hơn. Mức thưởng Tết hằng năm luôn được người lao động đón đợi và phấn khởi vì được duy trì đều đặn.

Chỉ tính riêng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, việc doanh nghiệp đảm bảo thưởng Tết và mức thưởng điều chỉnh tăng lên đã mang lại niềm vui cho gần 50.000 người lao động. Điều này cũng phản ánh kết quả phục hồi sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp

Hy vọng năm sau cao hơn năm trước

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, năm 2025, các doanh nghiệp trên đã phục phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện thưởng tết Dương lịch, mà tập trung vào thưởng tết Nguyên đán. Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động Tết nguyên đán là 4,97 triệu đồng/người, cao nhất là 87 triệu đồng/người, thấp nhất là 200 nghìn đồng/người.

Trong đó, khối các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 25 triệu đồng/người, bình quân 4,8 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người. Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 61,4 triệu đồng/người; bình quân 5,7 triệu đồng/người, thấp nhất 3 triệu đồng/người. Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 45 triệu đồng/người, bình quân 3,9 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 87 triệu đồng/người, bình quân 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất 800 nghìn đồng/người.

Các phần quà được đóng gói cẩn thận để trao tặng cho người lao động. Ảnh: Mai Liễu

Bên cạnh tiền thưởng, các hình thức chăm lo Tết như tặng quà, lì xì, phiếu mua hàng, hỗ trợ phương tiện về quê cũng được người lao động đánh giá cao. Những ngày cuối năm, sự quan tâm kịp thời ấy có ý nghĩa rất lớn, giúp người lao động yên tâm thu xếp công việc, đón Tết đủ đầy hơn.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày cận kề Tết, ở các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và chủ sử dụng lao động đã phối hợp trao đổi, thảo luận phương án nghỉ tết Nguyên đán và thưởng Tết cho người lao động. Theo báo cáo của các công đoàn cơ sở, năm nay các doanh nghiệp đảm bảo thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp có mức thưởng cao hơn năm trước. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động đón Tết, vui xuân phấn khởi cho người lao động. Hy vọng, mức thưởng Tết các năm sau sẽ cao hơn năm trước.

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cạnh tranh gay gắt về tuyển dụng lao động. Do đó, việc doanh nghiệp đảm bảo thưởng Tết, nâng cao mức thưởng cũng là cách để giữ chân người lao động.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn