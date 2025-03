Nghệ An: Cưỡng chế thuế Công ty Đầu tư Phát triển Vinh Hưng

Ngày 26/02, theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đình Đức – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 642/QĐ-CT, ngày 20/2/2025, về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng do nợ thuế.

Nợ thuế hơn 3,4 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Ảnh minh họa

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng có địa chỉ: Khối 5, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; mã số thuế: 2901989181, bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 2554/TB-CTNAN ngày 10/02/2025 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Lý do bị cưỡng chế: Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế: 3.410.752.547 đồng (hơn 3,4 tỷ đồng).

Cục Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng nghiêm chỉnh thực hiện quyết định cưỡng chế. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 20/02/2025 đến hết ngày 19/02/2026.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 20/02/2025) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Được biết, Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng hoạt động từ năm 2019, có ngành nghề chính là: Xây dựng nhà để ở.

Tác giả: Vân An

Nguồn tin: congthuong.vn