Nghệ An: 3 doanh nghiệp lớn bị cưỡng chế thuế

Sáng ngày 12/10, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Đức vừa ban hành loạt quyết định ngày 11/10/2024, về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 3 doanh nghiệp là: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình miền Trung, Công ty TNHH Xuân Quỳnh và Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng do nợ thuế.

Theo đó, tại Quyết định từ số 4280 đến 4283/QĐ-CT, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng đối với Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình miền Trung (địa chỉ: Số 104 Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mã số thuế: 2900484195) để thi hành Thông báo số 19077/TB-CTNAN ngày 08/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Lý do, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình miền Trung nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu khác, đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế với số tiền bị cưỡng chế hơn 13,7 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu 4 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Vinh và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh có trách nhiệm trích số tiền từ tài khoản của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình miền Trung để nộp vào tài khoản số 7111 – Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở tại Vietinbank Nghệ An.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2024 đến ngày 14/11/2024.

Tiếp đến, tại Quyết định từ số 4285 đến 4289/QĐ-CT, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 12 ngân hàng đối với Công ty TNHH Xuân Quỳnh (địa chỉ: Khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, mã số thuế 2900328069) để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 19082/TB-CTNAN ngày 08/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Xuân Quỳnh bị cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại 12 ngân hàng với số tiền bị cưỡng chế hơn 11,3 tỷ đồng.

Công ty này nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu khác, đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2024 đến ngày 14/11/2024.

Tại Quyết định số 4279/QĐ-CT, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Nghệ An - Chi nhánh Nghệ An đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng có địa chỉ tại: Khối 5, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mã số thuế 2901989181. Lý do, công ty này nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu khác, đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế với số tiền bị cưỡng chế hơn 3 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Nghệ An - Chi nhánh Nghệ An có trách nhiệm trích số tiền từ tài khoản của Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinh Hưng để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2024 đến hết ngày 14/11/2024.

Theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, việc cưỡng chế thuế Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế...

