Nghệ An: Công ty Đại Yên Bình trúng gói thầu thủy lợi ở huyện Thanh Chương

Theo đó, gói thầu Số 02 – Toàn bộ phần xây lắp công trình Khắc phục sạt lở bờ sông Lam, sửa chữa đường kiểm tra kè, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương được Chủ đầu tư Cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An giao cho Ban quản lý đê điều tỉnh Nghệ An làm bên mời thầu, thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) vào ngày 18/7/2023, và thông báo mời thầu vào ngày 31/7/2023.

Tổng mức đầu tư của dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Lam, sửa chữa đường kiểm tra kè, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương là 4,5 tỷ đồng, trong đó gói thầu toàn bộ phần xây lắp công trình có giá 3,971 tỷ đồng.

Được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia gói thầu xây lắp công trình của dự án. Theo đó, công ty duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 3,965 tỷ đồng là Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Yên Bình (Viết tắt là Công ty Đại Yên Bình). Như vậy Công ty Đại Yên Bình tiết kiệm gần 6 triệu đồng để trúng được gói thầu này.

Ảnh minh họa

Công ty Đại Yên Bình có địa chỉ tại số 03, ngõ 51, đường Phạm Ngọc Thạch, khối Tân Phúc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Hoàng Nghĩa Hảo với chức danh giám đốc.

Theo ghi nhận trên mạng đấu thầu Quốc gia, Công ty Đại Yên Bình đã tham gia 27 gói thầu, trúng 25 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 260 tỷ đồng.

Đáng chú ý là mới đây vào tháng 6/2023, Công ty Đại Yên Bình đã trở thành một trong 5 nhà thầu thuộc liên danh trúng thầu gói thầu 03 phần xây lắp – Bảo hiểm công trình – Dự phòng của dự án Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Liên danh đã trúng thầu với số tiền 172,738 tỷ đồng bỏ ra, giảm 0,302 tỷ đồng so với giá gói thầu 173,040 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,17%.

Theo công bố từ Ban Quản lý dự án đê điều Nghệ An thì nhà thầu trúng gói thầu 03 của dự án Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) là Liên danh Công ty CP Tây An - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Yên Bình - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng - Công ty TNHH Minh Quang - Công ty TNHH Hồng Đào.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn