Nghệ An: Công nghiệp khởi sắc vào top 10 toàn quốc

Với mức tăng 16,2%, tỉnh Nghệ An xếp thứ 8 toàn quốc, sau Sơn La (50,4%), Lai Châu (36,5%), Ninh Bình (28,7%), Phú Thọ (25,6%), Bắc Ninh (19,2%), Thái Nguyên (17,1%) và Điện Biên (16,4%), đồng thời, đứng trước Tây Ninh (15,5%) và Hải Phòng (15,4%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2025 (10,29%) và vượt bình quân chung cả nước (9%).

Riêng tháng 3 tăng mạnh so với tháng trước, khi hoạt động sản xuất trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ. Sản lượng đá xây dựng ước đạt 1,78 triệu m³, tăng 56,7%. Các sản phẩm điện tử tiêu dùng ghi nhận mức tăng cao như loa đạt gần 12,9 triệu chiếc, tăng 47,2%; dock sạc khoảng 4,75 triệu chiếc, tăng 46,14%; tai nghe không kèm micro đạt 17,4 triệu chiếc, tăng gần 40%.

Một số ngành truyền thống cũng tăng trưởng tích cực, như nước mắm đạt 69 triệu lít, tăng 38,73%; phân NPK đạt 14,3 nghìn tấn, tăng hơn 31%; sản lượng điện đạt 722 triệu kWh, tăng 23,05%. Các sản phẩm như micro và dăm gỗ tiếp tục duy trì mức tăng 2 con số.

Với kết quả trên, theo đánh giá của Cục Thống kê Nghệ An, công nghiệp tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế tỉnh, đóng góp quan trọng vào mức tăng GRDP 8,15% trong quý I/2026.

Tác giả: T. Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn