Nghệ An siết chặt kiểm soát giết mổ, bảo vệ an toàn thực phẩm

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3259/UBND-NN giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp các địa phương và đơn vị liên quan triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền.

Thời gian qua, việc phát hiện một số vụ thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn tại nhiều địa phương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Những vi phạm này không chỉ làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, đồng thời làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Tỉnh Nghệ An tăng cường kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Việt Khánh.

Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đặc biệt, các trường hợp hợp thức hóa sai phạm hoặc buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý trách nhiệm, kể cả người đứng đầu.

Cùng với đó, công tác kiểm soát vận chuyển động vật được siết chặt tại các điểm trung chuyển, chợ đầu mối, tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các lực lượng chức năng được phân công kiểm tra thường xuyên tại cơ sở giết mổ, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu củng cố lực lượng thú y cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn, đảm bảo thực hiện hiệu quả kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường thực phẩm.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn