Nghệ An công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ

Ảnh minh họa

Ngày 26/3/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã đăng tải thông báo của các Chi Cục thuế trên địa bàn, công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác.

Cụ thể, theo Thông báo số 1067/TB-CCT của Chi Cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I thực hiện công khai thông tin 26 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khách thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 29/2/2024, với số tiền hơn 28,8 tỷ đồng.

Trong số 26 đơn vị này, nhiều doanh nghiệp với khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty cổ phân Vân Sơn địa chỉ tại huyện Quỳnh lưu (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 7,3 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Dịch vụ TND Tân Sơn Việt Nam địa chỉ tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 2,3 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thư Lộc địa chỉ tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 3 tỷ đồng.

Thông báo số 1067/TB-CCT của Chi Cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I



Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đông địa chỉ tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 1,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng công trình Việt Nam địa chỉ tại số 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nợ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Đan Huy địa chỉ tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 1,3 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại và Dịch vụ vận tải Trường An Phát địa chỉ tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nợ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sunshine địa chỉ tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp đến, Thông báo số 3587/TB-CCT của Chi Cục Thuế khu vực Bắc Vinh thực hiện công khai thông tin 73 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 29/2/2024, với số tiền là hơn gần 32 tỷ đồng. Trong đó, những doanh nghiệp với số tiền nợ nhiều như Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Sơn Trang địa chỉ phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với số tiền nợ hơn 4,9 tỷ đồng.

Thông báo số 3587/TB-CCT của Chi Cục Thuế khu vực Bắc Vinh

Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Phương Đông Vạn Long địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, với số tiền nợ hơn 4,8 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Huệ Minh địa chỉ tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), với số tiền nợ hơn 3,1 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam địa chỉ tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), với số tiền nợ hơn 1,2 tỷ đồng. Công ty cổ phần Phi Hải địa chỉ tại xã Nghi Hải, huyện Nghi Xuân (Nghệ An), với số tiền nợ hơn 5,1 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng APV địa chỉ tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nợ số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, Chi Cục Thuế khu vực Bắc Nghệ An II cũng có Thông báo số 979/TB-CCT thực hiện công khai thông tin 31 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 29/2/2024, với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn