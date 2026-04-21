Nghệ An: Công khai danh sách 1.188 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 2181/TB-TCS2 ngày 20/4/2026 về việc công khai danh sách cá nhân, tổ chức nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An thực hiện công khai thông tin 52 tổ chức còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/03/2026 với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Công khai thông tin 1.136 cá nhân còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/03/2026 với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty CP Synot Asean, mã số thuế: 2901843802, địa chỉ: thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có số tiền nợ thuế hơn 2 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thịnh Linh, mã số thuế: 2901786826, địa chỉ: xóm Trang Thọ, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, có số tiền nợ thuế hơn 1 tỷ 250 triệu đồng.

Công ty TNHH Kết cấu thép ba miền Việt Nam, mã số thuế: 2902115806, địa chỉ: xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, có số tiền nợ thuế hơn 1 tỷ 120 triệu đồng.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Trường Thành, mã số thuế: 2900713906, địa chỉ: khối 5, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có số tiền nợ thuế hơn 797 triệu đồng.

Công ty TNHH Thao Đô, mã số thuế: 2900533300, địa chỉ: xóm Thượng Khê, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có số tiền nợ thuế hơn 730 triệu đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Anh, mã số thuế: 2901430749, địa chỉ: số 4, ngõ 4, đường 46, K9, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có số tiền nợ thuế hơn 500 triệu đồng.

Danh sách các cá nhân, tổ chức còn lại có số tiền thuế nợ dưới 500 triệu đồng.

Tác giả: Trần Bình Minh

Nguồn tin: congthuong.vn