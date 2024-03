Nghệ An: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; ông Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An; ông Hoàng Hồng Vũ, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An; ông Lê Đình Lý, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; ông Trần Ngọc Sơn, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An; ông Phùng Thành Vinh, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh.

Hội trường Huyện ủy Quỳ Châu, nơi diễn ra Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Hưng

Về phía huyện Quỳ Châu có ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luân chuyển, chỉ định ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 10/3/2024.

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Nghệ An Nghệ An trao Quyết định và tặng hoa cho ông Bùi Văn Hưng

Trao Quyết định, tặng hoa, giao nhiệm vụ cho ông Bùi Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ông Hưng đã được BTV Tỉnh uỷ tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới. Ông Nguyễn Văn Thông đề nghị ông Bùi Đình Hưng tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc trọng trách mới, xứng đáng với sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ông Bùi Văn Hưng phát biểu tại Lễ Công bố quyết định nhận chức vụ mới.

Sau nhiều năm công tác tại Sở LĐ-TB&XH Tỉnh, trải qua nhiều vị trí công tác, ông Bùi Văn Hưng đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo tỉnh và Sở quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng trưởng thành, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Ông Phạm Trọng Hoàng, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư mới của huyện Quỳ Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự bồi dưỡng, rèn giũa của các đồng chí lãnh đạo, Sở LĐ-TB&XH tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, công chức trong Sở. Trên cương vị mới, ông Bùi Văn Hưng hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, giữ vững bản lĩnh chính trị, nhanh nhạy, kịp thời, chủ động, sáng tạo, mạnh dạn, quyết đoán, đoàn kết thống nhất với tập thể lãnh đạo ban tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan Huyện ủy Quỳ Châu, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu tặng hoa chúc mừng.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn