Nghệ An: Công an xã giúp người dân tìm lại số tiền 25 triệu đồng bị mất

Công an xã Đà Sơn bàn giao số tiền 25 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân cho ông Lý

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 07/5/2025, Công an xã Đà Sơn tiếp nhận trình báo của ông Hoàng Đình Lý (sinh năm 1966), trú tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương với nội dung: Khoảng 06 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, ông Lý ra ngoài cổng Bệnh viện để ăn sáng, khi đi mang theo chiếc túi nilông màu trắng bên trong đựng số tiền 25 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Ăn sáng xong, ông quay ra trả tiền thì phát hiện chiếc túi đã “không cánh mà bay”. Sau khi tìm kiếm không thấy, ông Lý đến Công an xã Đà Sơn trình báo sự việc.

Ông Hoàng Đình Lý đã viết thư cảm ơn Công an xã Đà Sơn

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đà Sơn đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh; đồng thời trích xuất camera và làm việc với những người liên quan. Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an phát hiện chiếc túi của ông Lý ở trong thùng rác của quán mà ông đã đến ăn sáng (do lúc dọn dẹp, nhân viên của quán nghĩ rằng chiếc túi bị loại nên bỏ vào thùng rác). Công an xã Đà Sơn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tiền 25 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và tiến hàng bàn giao cho ông Lý.

Cảm động trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của Công an xã Đà Sơn, ông Hoàng Đình Lý đã viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn