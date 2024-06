Nghệ An: Còn 22 vụ việc đang trong thời gian kiểm tra, xác minh, giải quyết

Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh tại phiên tiếp công dân định kỳ. Ảnh: TGTV

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của Thanh tra tỉnh Nghệ An trong 6 tháng của năm 2024 thể hiện: UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giải quyết KNTC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã được quan tâm và chuyển biến tích cực. Các ngành, địa phương tiếp tục cập nhật công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC và các phần mềm khác trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết KNTC.

Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong Nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về KNTC và việc giải quyết KNTC. Việc thực hiện dân chủ cơ sở có sự chuyển biến tích cực; công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC được tăng cường.

Hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, sau phiên tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu ban hành thông báo kết luận, trong đó giao trách nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý kịp thời đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về KNTC theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp công dân 5 kỳ, với 8 lượt công dân tham gia.

Kết quả, tổng số lượt tiếp công dân trong kỳ là 2.946, 2.880 người được tiếp, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2023; 2.327 vụ việc qua tiếp dân; 19 đoàn đông người được tiếp. Tổng số đơn tiếp nhận được trong kỳ là 4.803, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, kỳ trước chuyển sang 67 đơn, tiếp nhận trong kỳ 4.736 đơn. 4.663 đơn/4.803 đơn đã xử lý, đạt tỷ lệ 97,1% so với tổng số đơn nhận được.

Tổng số vụ việc KNTC phát sinh trong kỳ là 200, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 178/200 vụ việc, đạt tỷ lệ 89%, còn lại 22 vụ việc đang trong thời gian kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

Toàn tỉnh có 3.520 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Đến nay đã giải quyết được 2.749/3.520 vụ việc phải giải quyết; đạt tỷ lệ 78,1%. Trên địa bàn tỉnh có 3 vụ việc đông người, phức tạp đang được giải quyết.

Thời gian tới, UBND tỉnh đề ra 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC: Tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC nói riêng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân của giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật...

