Nghệ An: Cố vượt qua đường sắt khi gác chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 21-6, tại khu vực giao cắt giữa đường sắt và đường Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Video ghi lại sự việc

Vào thời gian trên, khi gác chắn đã hạ xuống, một người đàn ông vẫn điều khiển xe máy vẫn cố băng qua đường sắt. Khi ra đến giữa đường sắt, người này phát hiện có tàu nên dừng xe, định lùi lại nhưng không kịp, bị đoàn tàu chở hàng lưu thông theo hướng Bắc - Nam lao tới tông trực diện vào người.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng khỏi đường sắt, tử vong ngay sau đó.

Được biết, người đàn ông gặp nạn trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động