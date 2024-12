Vượt qua đường ray, BMW X5 bị tàu hỏa tông gãy đôi

Your browser does not support the video tag.

Sau khi xem clip về chiếc BMW X5 bị một đoàn tàu hỏa tông trúng ở Bulgaria, có lẽ bạn sẽ cho rằng câu chuyện kết thúc bằng thảm kịch, với nhiều người tử vong.

Tuy nhiên, tài xế của chiếc SUV đã thoát nạn mà không bị thương, mặc dù người này đã lái xe thẳng vào đường đi của đoàn tàu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/12, gần làng Ravno Pole. Đoạn clip ghi lại cho thấy tài xế đang điều khiển chiếc X5 màu trắng đi tới đường ray mà không nhận thấy (hoặc cố tình phớt lờ) đèn báo hiệu tàu sắp tới cũng như rào chắn đang được hạ xuống.

Vài phút sau, chiếc X5 lái thẳng vào đường đi của đoàn tàu trước khi clip bị cắt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Những bức ảnh được phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy hậu quả của vụ va chạm. Khi đoàn tàu đẩy chiếc BMW vào trạm dừng gần đó. Chiếc xe đã bị tách làm đôi. Có thể thấy phần đuôi xe nằm ở giữa sân ga trong khi phần đầu xe X5 bị đẩy xa hơn dọc theo đường ray. Các cửa sổ đã bị vỡ và phần lớn thân xe SUV bị bẹp dúm.

Thật đáng kinh ngạc, tài xế 23 tuổi đã thoát khỏi vụ va chạm mà không bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu có hành khách ngồi ở hàng ghế sau, có lẽ họ đã không may mắn như vậy.

