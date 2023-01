Nghệ An: Co ro trong cái lạnh 14°C bán hàng hoa, cây cảnh

Hai ngày nay thời tiết tại Nghệ An có mưa phùn, lạnh sâu, riêng ngày 16/1, nhiệt độ giảm xuống đạt mức dưới 14 độ C, nhiều người bán hàng đào, quất... trên các tuyến đường nội thị TP Vinh đã phải co ro trong cái lạnh, gió bấc...