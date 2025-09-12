Nghệ An: Chung cư cao tầng Vinh Heritage rao 'đặt chỗ' căn hộ khi chưa đủ điều kiện?

Dự án hứa hẹn với gần 1.000 căn hộ cao cấp

Dự án Vinh Heritage do Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Quân Đội (Mipec) và Công Ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tràng An xây dựng, phát triển trên lô đất của trục đường Lê Mao kéo dài thuộc phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An). Vị trí này cho phép cư dân kết nối thuận tiện tới các tiện ích tại trung tâm thành Vinh.

Dự án có tổng quy mô lên tới 43ha, bao gồm các loại hình sản phẩm: khu thấp tầng, cao tầng và khu thương mại dịch vụ. Trong đó, giai đoạn 1 khu biệt thự thấp tầng hiện hoàn thiện, một số căn đã có người ở, còn giai đoạn 2 khu cao tầng hiện chủ đầu tư mới bắt đầu quá trình xây dựng.

Mô hình tòa tháp đôi dự án Vinh Heritage tại Văn phòng trưng bày bán hàng của chủ đầu tư. Ảnh: Quốc Thanh.

Theo thiết kế, khu cao tầng có hai tòa tháp: CT-C (Signature) và CT-A (tháp đôi Premier gồm P1 và P2), với tổng cộng 954 căn hộ, diện tích từ 1 đến 3 phòng ngủ. Chủ đầu tư quảng bá dự án hướng đến cộng đồng cư dân “tinh hoa”, với không gian sinh thái và tiện ích hiện đại. Đáng chú ý, chung cư có 3 tầng nổi để làm bãi đỗ xe, cùng hàng loạt tiện ích như điều hòa hai chiều, thiết bị vệ sinh cao cấp, khóa cửa thông minh, bếp từ, tủ bếp, hệ thống intercom, cùng ưu đãi miễn phí 10 năm phí dịch vụ,...

Ngày 10/9, phóng viên ghi nhận khu đất xây dựng tòa CT-C mới được quây tôn, tập kết một số máy móc, bắt đầu khởi công phần móng; còn vị trí xây toà CT-A đang thử tải, chưa quây tôn.

Hình ảnh bên trong và bên ngoài khu đất xây dựng tòa tháp CT-C của dự án Vinh Heritage. Ảnh: Quốc Thanh.

Chưa được phép vẫn mở bán

Dù chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội đầy rẫy thông tin giới thiệu dự án, kêu gọi nhà đầu tư đặt chỗ (hay còn gọi là “booking”), đặt cọc hoặc mua bán căn hộ chung cư trong quần thể dự án Vinh Heritage.

Chung cư Vinh Heritage được quảng cáo, kêu gọi đặt chỗ, đặt cọc rầm rộ trên mạng xã hội thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình.

Trong vai người có nhu cầu mua căn hộ, phóng viên đã liên hệ số điện thoại trên các trang quảng cáo về dự án Vinh Heritage. Được biết, các sàn bất động sản đã nhận "booking" – đặt chỗ từ đầu tháng 7, đến ngày 16/8 bán căn hộ của toà trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại vị trí lô đất CT-C (toà S - Signature).

Một nhân viên bán hàng tự giới thiệu là người của Công ty CP Đầu tư Bất động sản S-Real Việt Nam (một trong những đơn vị phân phối căn hộ chung cư dự án Vinh Heritage) tên K.P cho biết, tất cả hàng (căn hộ) chủ đầu tư phân cho sàn chứ chủ đầu tư không trực tiếp bán. Sàn chỉ nhận cọc 100 triệu đồng ban đầu, các thủ tục giấy tờ còn lại khách hàng sẽ làm hết với chủ đầu tư. “Sau khi cọc cho sàn thì khi đóng 15%, 30% khách sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chủ đầu tư là Công ty CP Hoá dầu Quân đội”, K.P nói.

Theo nhân viên tự giới thiệu là người của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bhomes Việt Nam (một trong những đơn vị phân phối căn hộ chung cư dự án Vinh Heritage), giá bán căn hộ chung cư Vinh Heritage dao động là 43 – 52 triệu đồng/m2. Cọc thiện chí là 50 triệu đồng, nếu khách không lấy căn hộ sẽ được hoàn trả lại; còn đặt cọc mua (cọc chết) là 100 triệu đồng, khách không mua sẽ không được trả lại tiền cọc. Phiếu cọc sẽ có 2 bản (khách hàng giữ 1 bản, công ty giữ 1 bản), tiền cọc chuyển vào tài khoản của công ty. “Hiện khu CT-C (Toà S - Signature) đã bán hết rồi, còn khu CT-A (gồm 2 toà P1 và P2 - Premier) với nhiều tiện ích hơn đang nhận booking”, nhân viên Công ty Bhomes Việt Nam khẳng định vào ngày 30/8.

Liên hệ số 0967.885.xxx gặp C.H - giới thiệu là người thuộc Đất xanh Miền Bắc (Công ty CP Bất động sản Bắc Trung Bộ). C.H cho biết, toà CT-C, gồm 246 căn hộ, mở bán từ ngày 16/8 và khách chốt hết sau 2 ngày. Khách booking – đặt chỗ là 50 triệu đồng/booking, khách booking nếu không muốn lấy căn hộ nữa sẽ được hoàn trả lại tiền, còn nếu khách chọn căn rồi cọc mua (cọc chết) 100 triệu đồng, nếu không lấy sẽ không được hoàn trả tiền. Khách đặt chỗ/đặt cọc chuyển khoản vào tài khoản của “sàn” chứ không chuyển khoản vào tài khoản chủ đầu tư.

“Có tới gần 2.000 “booking” cho toà CT-C, số khách “booking” nhưng chưa chọn được căn sẽ chuyển sang đợt 2 (toà tháp đôi - CT-A)”. Giờ muốn mua căn hộ ở toà CT-C thì phải mua lại của khách bán lại”, C.H nói.

Ngày 19/8, phóng viên tiếp tục liên hệ số điện thoại 0971.615.XXX gặp người tên P., tự giới thiệu thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Aura Realty. Theo P. chung cư cao tầng Vinh Heritage đã động thổ chuẩn bị thi công phần móng, dự kiến quý III năm 2027 sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng, khi nhận bàn giao khách hàng chỉ cần sắm giường và tủ quần áo là vào ở được.

Cũng như C.H, P. khẳng định hiện toà 1 (CT-C) đã bán hết, nếu muốn mua toà này chỉ còn căn chuyển nhượng của những khách mua được có nhu cầu bán lại để “ăn” tiền chênh lệch.

Ngày 9/9, gặp trao đổi với T.T – tự giới thiệu là nhân viên Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Tân Long được biết, có 15 đơn vị phân phối căn hộ khu cao tầng dự án Vinh Heritage. Hiện toà CT-C (Toà S – Signature) công nhân đang làm móng nhưng đã bán hết căn hộ; còn toà CT-A là toà tháp đôi (gồm 2 toà P1 và P2 – Premier) vừa động thổ hiện đang thử tải, trong đó P1 cũng đã mở bán , P2 sắp tới khi mở bán chủ đầu tư sẽ tăng giá 2%.

“100 triệu đồng là anh ký quỹ thiện chí (booking) chuyển vào tài khoản “sàn” bên em, khi anh xác định lấy căn, bên em sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của chủ đầu tư. Sau đó, anh được hẹn lịch lên ký hợp đồng, 7 ngày sau anh đóng vào tài khoản chủ đầu tư đủ 15% tiền mua căn hộ”, vừa nói T.T vừa đưa hoá đơn chuyển khoản 100 triệu vào tài khoản Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Tân Long và số tiền thanh toán 15% vào tài khoản Công ty CP Hoá dầu Quân đội (chủ đầu tư), cũng như phiếu đăng ký đặt chỗ của 1 khách hàng ra giới thiệu.

Ngày 9/9, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, đại diện Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Nghệ An) khẳng định, dự án Vinh Heritage giai đoạn 2 chưa đủ điều kiện mở bán. “Chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, do đó chưa được phép huy động vốn từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào”, vị này nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề này, dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Phan Thị Thuỷ, Công ty Luật TNHH Hữu Tín P&T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An cho biết, việc doanh nghiệp bất động sản kêu gọi khách hàng nộp tiền đặt chỗ, đặt cọc thiện chí (hay còn gọi là booking) khi dự án chung cư cao tầng chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là trái quy định pháp luật. Luật Kinh doanh Bất động sản quy định chủ đầu tư không được phép mở bán khi dự án chưa nghiệm thu phần móng. “Khi chung cư cao tầng thuộc dự án Vinh Heritage chưa được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An xác nhận đủ điều kiện mở bán nhưng các đơn vị phân phối thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận đặt chỗ, đặt cọc thiện chí được coi là hành vi lách luật để huy động vốn trái phép và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng”, luật sư Thuỷ nói.

Tác giả: Điền Bắc - Quốc Thanh

Nguồn tin: daidoanket.vn